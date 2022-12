Nathan Shachar: Domen mot Istanbuls borgmästare ett sätt att få bort honom från presidentvalet

I maj i fjol, då åtalet väcktes mot den populäre Imamoglu, var underlaget tunt. Efter finkamning av hans uttalanden och nätkommentarer var det mest graverande man hittade att han kallat den turkiska valmyndigheten ”dumbommar”. Detta efter att Imamoglus knappa valseger i borgmästarvalet våren 2019 ogiltigförklarats. När valet gjordes om i juni 2019 segrade Imamoglu med nära en miljon rösters marginal, vilket generade regimen svårt.

Läs mer: Istanbuls borgmästare döms för att ha skymfat Erdogan

Författaren och landets mest älskade trubadur Zülfü Livaneli, en av få turkar som fortfarande törs tala ur hjärtat, säger till DN:

– Diktaturen har förlorat all sans och all reson. Jag har just talat med Imamoglu. Jag sa att domen var en medalj han kan bära med stolthet. Det här kommer bara att stärka hans iver att kämpa för friheten. Vi har ett talesätt om tyranner här: ”Låt förtrycket öka, så faller förtryckarna desto snarare”.

Anhängare till Ekrem Imamoglu protesterar mot domen utanför stadshuset i Istanbul på onsdagen. Foto: Safak Hacaloglu

Imamoglu är i och med domen ur räkningen som presidentkandidat 2023. Förhoppningen i Erdogans inre krets är att också de övriga ledande kandidaterna, CHP-partiets ledare Kemal Kilicdaroglu och Ankaras borgmästare Mansur Yavas, nu skall tänka sig noga för innan de ställer upp i valet.

Den styrande kretsen, med bland annat högerextrema MHP:s ledare Devlet Bahceli, vill till varje pris slippa ställa in valet eller att skjuta upp det, kanske med strider i Syrien som svepskäl.

Men om Erdogans skrala opinionsnoteringar skulle hålla i sig ända fram till valet, så är det i fara. Regimens favoritscenario vore om kandidater med publiktycke kunde röjas undan eller skrämmas bort, och att mindre populära oppositionsfigurer ställde upp mot Erdogan. Det gäller främst två av hans tidigare ministrar, Ahmet Davutoglu och Ali Babacan, som lämnat Erdogans AKP-parti och grundat egna partier, men har få anhängare.

Domen mot Imamoglu väntades inte på onsdagen, men valet av tidpunkt är ingen gåta. I Mellanöstern och i Europa är alla blickar riktade mot Qatar och semifinalen i fotbolls-VM, där för första gången ett muslimskt land medverkar.

Nyheten, hoppades man, skulle drunkna i fotbollsbulletiner och matchkommentarer. Domen mot Imamoglu kommer nu att överklagas, men det skulle förvåna om det följsamma rättsväsendet, efter all sin möda med att knåpa ihop ett åtal, skulle överge det.