Nathan Shachar: Eld upphör nära – men avtal avlägset

Om Hamas svarar med samma mynt så kan sedan förhandlingarna om ett eld upphör-avtal ta sin början. Den egyptiska säkerhetstjänsten, som samordnar dessa förhandlingar, klagar över att parternas villkor går alltför vitt isär för att utgöra underlag för samtal. En annan svårighet är att flera av beslutsfattarna på Hamas sida stundtals är omöjliga att nå. Hamas politiske ledare i Gaza, Yihia Sinwar, och de bägge ”överbefälhavarna” Muhammad Deif och Marwan Issa, befinner sig under jorden och använder av säkerhetsskäl inga mobiltelefoner.

Hamas krav på israeliska garantier ifråga om Jerusalem är populärt hos den palestinska allmänheten, men avfärdas utan resonemang av Israel.

De israeliska kraven på en partiell nedrustning i Gaza, inklusive begränsningar av raketernas räckvidd, avvisas med samma eftertryck på palestinskt håll.

Under torsdagen bokfördes något färre israeliska flygattacker mot Gaza, och något färre palestinska raketanfall mot israeliska mål – ett tecken på att parterna ogärna saboterar försöken till nedtrappning. Men vägen mot komplett lugn brukar vara kantad av bakslag och överraskningar. Både Israels och Hamas ledning har långsiktiga och omedelbara politiska behov, och de präglar rävspelet kring avtalet.

Premiärminister Benjamin Netanyahu, som mottagit en serie missnöjda telefonsamtal från president Joe Biden, ger en mycket tillrättalagd bild av budskapet från Vita huset. ”Vi tackar presidenten för att han står bakom oss!”, utropar Netanyahu var gång, utan att nämna något om Bidens allt sämre humör.

Netanyahu kan inte i längden ignorera Biden, men det är tydligt att han inte är särskilt angelägen om att runda av den tio dagar långa kampanjen. För var dag som går i krisens tecken, går också en av de 28 dagar som oppositionsledaren Yair Lapid har på sig att bilda regering. Om Lapid misslyckas, vilket nu verkar säkert, pekar mycket mot nyval i september, där Netanyahu hoppas kunna bygga sin valkampanj på ”segern” under operation ”Murarnas väktare” – den som Hamas kallar ”Jerusalems svärd”.

Det Netanyahu fruktar mest just nu är inte konkurrerande partier, utan den breda folkliga rörelse som motsätter sig varje uppgörelse som inte inkluderar ”de fyra”. De fyra är dels två soldater som föll i Gaza under det förra kriget mot Hamas 2014, dels två mentalsjuka israeler som i förvirring tagit sig in i Gaza. Hamas har sagt sig redo att förhandla om soldaternas kvarlevor och om de bägge fångna israelerna, men kräver i utbyte frigivning av många hundra palestinska fångar. De senaste dagarna har stora och dyra affischer dykt upp utmed Israels viktigare landsvägar, där regeringen varnas för att göra upp med Hamas utan att de fyra återbördas.

Det israeliska elverkets fackklubb anslöt sig på torsdagen till denna kampanj. Under striderna har Hamas raketer skjutit itu ett tiotal av de högspänningsledningar som förser Gazaremsan med energi. De israeliska elarbetarna säger nu att de vägrar reparera ledningarna om inte Hamas överlämnar soldaternas kvarlevor.

Israel har under striderna fortsatt att förse Gazaremsan med olika varor, bland annat bensin och dieselolja. Israeliska extremnationalister har protesterat ljudligt mot detta, men militären försvarar sig med att detta är nödvändigt för att inte elgeneratorerna på Gazas sjukhus skall stanna.

Också när kanonerna tystnat kvarstår de frågor som utlöste striderna; dels de många projekt Hamasregimen i Gaza kräver att Israel skall godkänna – men som Israel vägrar resonera om förrän ”de fyra” återlämnats. Det gäller avloppsrening, avsaltning av havsvatten, investeringar i industriprojekt och mycket annat elementärt.

Israel kommer inte att lova Hamas någonting ifråga om Jerusalem. Men frågorna som utlöste striderna finns kvar och pockar på beslut. Israel kan avstå från att vräka palestinier från kvarteret Sheikh Jarrah i Jerusalem. Gör man det kommer detta att ses som en eftergift till Hamas. Om man i stället verkställer vräkningarna så måste Hamas, för att inte förlora ansiktet, attackera Israel på nytt. Bezalel Smotrich, ledare för ett högerextremt bosättarparti varnade på torsdagen Netanyahu:

– Varje tillstymmelse till eftergifter ifråga om Sheikh Jarrah eller Jerusalem i övrigt betyder att vi inte kommer att låta dig bilda regering, inte nu och inte i höst.

