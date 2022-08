Nathan Shachar: Febrila sonderingar bakom kulisserna för att stoppa Gaza-attackerna

De flesta av Jihads pjäser har skjutits ned av det israeliska missilförsvaret, och bara lindriga personskador har noterats i Israel. Ett fyrtiotal av de palestinska raketerna har exploderat i luften innan de lämnat Gazaremsan, vilket belyser Jihads teknologiska underläge visavi den större Hamas-rörelsen, som styr remsan.

Hamas missiler är större, modernare och är nedgrävda i silos, där de kan avfyras digitalt, utan att de israeliska spaningsfarkosterna – ballonger och drönare – får någon förvarning. De flesta av Jihads pjäser är gömda i buskage och måste avfyras manuellt, av personal som skyndar till platsen. Dessa personer, som färdas på mopeder och vespor, är extremt sårbara – så snart strider bryter ut angrips alla tvåhjulingar av israeliskt flyg.

Ett femvåningshus i Gaza förstördes på lördagen, efter att dess invånare givits tid att lämna byggnaden. För övrigt riktades de israeliska attackerna mest mot odramatiska mål som tomma möteslokaler och små utsiktstorn av metall. Det tyder på att bombningarna fortsätter mest för att göra Jihads ledare medgörliga under de eld upphör-samtal som pågår bakom kulisserna via egyptiska och qatariska medlare. Attackerna är diskreta jämfört med den massiva förödelsen under striderna i maj i fjol – allt för att inte dra in Hamas. Lägenheter i hyreshus där Jihad-medlemmar vistats har förstörts utan att byggnaden raserats.

Natten till lördagen grep israeliska styrkor ett tjugotal Jihad-medlemmar på Västbanken, och den israeliske militärtalesmannen lät meddela att ”aktionerna mot Jihad kommer att fortsätta minst en vecka”. Men sådana militanta uttalanden är en del av den psykologiska krigföringen, också Jihads talesmän svär att de inte har några tankar på att blåsa av sitt bombardemang.

I bakgrunden pågår febrila sonderingar som går till så, att Hamas överlägger med Egypten och Qatar, som sedan i sin tur rådgör med Israel. Egyptiska UD sade i en kommuniké att man ”arbetar oförtrutet på att få till stånd ett eldupphör”.

Hamas, omväxlande partner och rival till Jihad, måste lyssna till Egypten, som kontrollerar Gazas viktigaste gränsövergång, och till Qatar, som betalar för den offentliga sektorn i Gaza. Samtidigt måste Hamas akta sig för att se ut att gå Israels ärenden inför sina egna anhängare.

Israel inledde striderna klockan fyra på fredagseftermiddagen, då målsökande robotar dödade flera av Jihads viktigaste befälhavare i Gaza. Enligt Israel var attacken rent självförsvar, eftersom stod Jihad i begrepp att avfyra ryska Kornet-missiler mot civila mål i Israel. Jihad förnekar detta och säger att Israel anföll just som Jihads förhandlare samtalade med egyptiska medlare, som försökte övertala rörelsen att inte hämnas gripandet av en Jihad-ledare på Västbanken i början av veckan.

Hamas-regeringens talesman Fawzi Barhoum sade på lördagen att ”våra vänner i Islamska Jihad har fria händer att hämnas sina ledares död”. Men islamistsympatisörer på Västbanken och i Gaza nöjer sig inte med detta, utan kräver att Hamas ger sig i leken. Israels kommunikéer, där det hela tiden betonas att ”Vi angriper inte Hamas” är särskilt generande för Hamas. Under massdemonstrationer på fredagkvällen i Västbankens städer skanderades paroller både mot Hamas och mot den palestinska regeringen, för att den låter Israel gripa Jihad-ledare i deras fäste, staden Jenin, under nattliga räder.

På söndagen kompliceras bilden av en judisk högtid, den nionde i månaden Av, en faste- och sorgedag till åminnelse av Jerusalemtemplets förstörelse och andra av den judiska historiens katastrofer. Israeliska extremister planerar besök på Tempelberget, i dag en muslimsk helgedom. Det var just en sådan religiös gnista som utlöste konfrontationen – långt större än denna – i maj i fjol. Den gången lyckades Hamas för första gången mobilisera Israels araber på sin sida, och etniska kravaller med svåra lynchningar av både judar och araber bröt ut. Polisminister Omer Bar-Lev har extrainkallat ett stort antal poliser som posterats ut i de ”blandade städerna”, alltså de orter som bebos av både araber och judar: Haifa, Jaffa, Lod, Ramle, Akko och Jerusalem.