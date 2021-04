Nathan Shachar: Fromhet, försummelse och ekonomiska intressen bakom tragedin

I fjol förbjöds de årliga festligheterna av smittskyddsskäl, och antalet deltagare i år bedömdes som något lägre än vanligt, kanske 200.000. Den israeliska polisen hade avdelat 5.000 poliser för att vaka över ordningen, men i det kritiska ögonblicket var de maktlösa. Under vandringen via en åtta meter bred passage blev trycket bakifrån så häftigt att de som gick främst föll framstupa. I de bakre leden uppfattade man inget av detta och fortsatte pressa framåt. De som fallit trampades ned och kvävdes, just så som pessimisterna förutsett, på samma vis som under flera liknande tragedier i Mekka under den muslimska pilgrimsmånaden.

Varje år, 33 dagar efter den judiska påsken, far flera hundratusen troende, de flesta män, till det skogklädda berget Meron nära gränsen till Libanon. Platsen anses helig därför att en berömd rabbin, Shimon Bar Yokhai, höll sig gömd där under den romerske kejsaren Hadrianus förföljelser på 100-talet. Rabbinens grav står i centrum för de årliga festligheterna.

Så sent som 2008 vände sig den berörda kommunen, Merom Hagalil, till regeringen och vädjade om strängare regler under de årliga invasionerna av besökare; dels av säkerhetsskäl, dels för att motverka den utbredda nedskräpningen. Men både regering och polisen drar sig för att konfrontera de ultraortodoxa sekter och politiska partier vars anhängare ser vallfarten som en av årets höjdpunkter.

De många – 1.300 – bussar som för de troende till den avlägsna platsen, och de som härbärgerar och bespisar dem under de tre dagarnas festligheter representerar ansenliga ekonomiska intressen. Men den huvudsakliga svårigheten att skapa ordning i kaoset är de ultraortodoxa gruppernas extrema ovilja att låta staten och de sekulära myndigheterna styra och ställa i deras affärer. Vi såg extrema exempel på detta under det gångna årets hälsokris, då vissa – inte alla – ortodoxa grupper och ledare ignorerade smittskyddsreglementet.

I botten på kulten av rabbinen Shimon bar Yokhai ligger en infekterad historisk dispyt. De troende menar att rabbinen är författare till den judiska mystikens – kabbalismens – centrala verk Zohar. En rätt enig vetenskap menar dock att Zohar, som visserligen skrevs på rabbi Shimons modersmål arameiska, inte alls är hans verk. Mycket tyder på att Zohar kom till 1.000 år efter rabbi Shimons levnad, av Moshe de Leon, rabbin i den spanska staden Guadalajara. För att väcka intresse för sitt verk uppgav de Leon att han på mystisk väg kommit över rabbi Shimons efterlämnade visdomsord. Men att nämna denna ”spanska” teori om Zohars uppkomst i ultraortodoxt sällskap rekommenderas inte.

