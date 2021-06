Nathan Shachar: Illegal bosättning het potatis för Israels koalition

Den första maj, i en välrepeterad operation, lades grunden till ett tjugootal bostäder på en kulle 13 kilometer söder om Nablus på Västbanken. Femtio frivilliga familjer flyttade omedelbart dit. Marken tillhör enligt palestinierna byarna Beita och Yatma. Enligt de israeliska bosättarna är marken inte privatägd utan tillhör staten.

Redan den 6 juni utfärdade chefen för militärområdet, general Tamir Yadai, rivningsorder. Men just de dagarna skedde övergången från premiärminister Benjamin Netanyahus nationalistregering till den nuvarande koalitionen, som innehåller både bosättare och svurna motståndare till koloniseringsprojektet.

Netanyahu såg till att rulla den heta potatisen vidare till nästa regering, som nu måste fatta ett beslut. På söndagen väntas bosättarna överklaga det militära evakueringsbeslutet hos Högsta domstolen. Detta är mest en formsak, HD kommer knappast att ingripa till bosättarnas förmån. När HD sagt sitt är det klart för vräkning. Att de nya invånarna inte kommer att flytta sig godvilligt står klart. Dels är de övertygade om sin sak, dels vet de att ett stort tumult skulle bli besvärande för premiärminister Naftali Bennett, som började sin bana som ordförande för bosättarnas centralorganisation.

Alla israeliska bosättningar på ockuperat område är olagliga enligt internationella definitioner. Men i Israel råder en viktig distinktion mellan bosättningar som fått tillstånd, och ”piratbosättningar”. Evyatar saknar tillstånd, men som alltid i sådana lägen har projektet fått hjälp ”under bordet” av olika myndigheter. Nästan alla piratbosättningar har på något vis knutits till Israels väg-, vatten- och elnät.

Foto: Shadi Jarar'ah

Från första stund demonstrerade palestinierna i området mot Evyatar, dels genom protestmarscher, dels genom att bränna bildäck intill Evyatar och förpesta luften för kolonisterna med svart rök. Fyra palestinier har dödats under protesterna och många har skadats. Enligt människorättsorganisationer har dödsfallen vållats av skjutvapen som avfyrats från långt håll, inte i självförsvar. En bror till den dödade aktivisten Isa Barham sade häromveckan till DN:

– Han var minst 200 meter från bosättarna. Han var obeväpnad. Han var upptagen med att ordna ambulanser till de sårade.

Om HD ger militären klartecken för utrymning blir det svårt för premiärministern att ingripa för att stoppa evakueringen av åsiktsfränderna. Försvarsminister Benny Gantz, vars parti Blåvitt är en viktig del av den rangliga koalitionen, har gjort klart att Evyatar måste bort. Men flera medlemmar av Bennetts parti Yamina stöder öppet kolonisterna och besöker platsen för att elda på aktivisterna där.

Byggnaderna på den avsides kullen är inte bara en utmaning för Israels brokiga regering, de är dessutom en stötesten på vägen mot normaliserade israelisk-amerikanska relationer. USA har inte försökt dölja att det är belåtet över Netanyahus sorti. Netanyahu fikade förgäves efter en inbjudan från Joe Biden, men Bennett bjöds omgående till Washington – inte för att han är mindre extrem politiskt, utan därför att den nya ledningen i Vita huset inte litade på Netanyahu.

Under Donald Trump suspenderades all USA-kritik mot bosättarprojektet. Men nu återupptar USA sin dagliga granskning, via satellitbilder, av Israels agerande på Västbanken.

Läs mer:

Israel och Palestina slopar vaccinavtal: ”Inte nog tid att använda doserna”

Nathan Shachar: Ömtåligt eldupphör håller trots bränder och flyganfall