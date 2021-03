Nathan Shachar: Iran tolkade påvens besök som försynt kritik

Huvudsyftet med resan var dock att stärka moralen hos den delvis utplånade irakiska kristenheten. En och en halv miljon kristna levde i landet innan terrorligorna al-Qaida och IS gick lös på dem. I dag har de allra flesta flytt landet. Flera av de kyrkor som lades i grus under IS skräckvälde 2014–2017 tillhörde jordens äldsta kristna församlingar.

– Förlåtelse är starkare än hat, sade Franciskus inför jublande kristna i Mosul, Iraks andra stad och forntidens Nineve, känd från Bibelns berättelse om profeten Jona.

Mosul var IS huvudstad under den stora terrorn, och de kristna byarna kring staden är till stor del övergivna. Muslimska ledare i Mosul – många av dem själva offer för IS – lovade påven att hjälpa de kristna att återupprätta sina rörelser och sina kyrkor.

De Iranstödda shiamiliser som kontrollerar de flesta landsdelar i Irak – och de flesta politiker i huvudstaden Bagdad – gick motvilligt med på den vapenvila som proklamerades inför besöket. I Irans huvudstad Teheran, där man just nu förhandlar med stormakterna om ett nytt kärnenergiavtal, ville man undvika alla incidenter under påvens resa.

Storayatollan Ali al-Sistani tog emot påve Franciskus i Najaf. Foto: AFP

Påven markerade avståndet till Iran genom att överlägga med shiaislams mest aktade andlige ledare, storayatollan Ali al-Sistani, i shiiternas heliga stad Najaf. Den 90-årige al-Sistani, som är noga med att hålla sig utanför dagspolitiken, anses vara motståndare till Irans växande politiska och ekonomiska kontroll över landet. Han har nyligen attackerats i iranska medier sedan han bett internationella observatörer vaka över höstens parlamentsval. Under mötet med Franciskus berättade ayatollan att shiitiska självförsvarsorganisationer som upprättats för att värja civila mot IS haft order att skydda de kristna likaväl som muslimer.

Påven besökte också yazidiska irakier, den hårdast drabbade av alla landets minoriteter, och sade:

– Hur grymt är det inte att detta land, civilisationens vagga, blivit skådeplatsen för sådana fasansfulla brott, med utrotning av tusentals människor, yazidier, muslimer, kristna.

Läs mer:

Påven lyfte minoriteters utsatthet i Irak

Påven besöker Irak – en stor del av besöket ägnas åt muslimer