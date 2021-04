Nathan Shachar: Iran tvekar mellan hämnd mot Israel eller närmande till USA

Irans utrikesminister Javad Zarif, som står nära Irans ledare ayatolla Ali Khamenei, anklagade på måndagen Israel för dådet. ”Vedergällningen kommer att ske inom ramen av för artikel 51 i FN-stadgarna”, uppger UD i Teheran. Artikeln reglerar staters rätt till självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp.

De första timmarna efter explosionen hävdade statskontrollerade iranska medier att ett strömavbrott drabbat anläggningen, där centrifuger separerar den sällsynta uranisotopen U-235 från naturligt uran. Enligt Irans kärnenergiorganisation (AEOI) ”skadades endast centrifuger av äldre typ och de kommer nu att ersättas av modernare utrustning”. Talespersoner uppgav senare att ”gärningsmannens identitet är känd” och att denne efterspanas. De sade också att en explosion öppnat ett sju meter djupt hål.

Skadorna efter söndagens attentat är omfattande och kommer att försinka Irans kärnenergiprogram med nära ett år, uppger israeliska källor för New York Times. Läckorna från Israel sker av allt att döma med premiärminister Benjamin Netanyahus goda minne. Avsikten är att pressa USA att inte göra eftergifter till Iran under de pågående samtalen i Genève, där Ryssland, Tyskland och Frankrike medlar mellan USA och Iran. Enligt Netanyahus kritiker på hemmaplan har han ytterligare ett motiv för att hetta upp konfliken med Iran: den valkampanj som stundar i sommar om inget läger lyckas bilda regering efter valet den 23 mars. Kampen mot Iran och dess planer på att utplåna Israel är Netanyahus mest slitstarka programpunkt under valtalen.

Å ena sidan förstår de iranska ledarna att Netanyahu hoppas provocera dem till en vedergällning som skulle ådra dem USA:s misshag och kanske sporra pro-israeliska demokrater i Washington att vända sig mot Joe Bidens Iran-politik. Presidenten hoppas kunna återupprätta stormakternas kärnenergiavtal med Iran från 2015 – det Donald Trump satte ur spel 2018 då han drog USA ur avtalet och inledde smärtsamma sanktioner mot Iran.

Å andra sidan finns det gränser för hur många förödmjukelser den iranska regimen tål innan den måste agera för att inte tappa ansiktet på hemmaplan. De militanta krafterna, i synnerhet revolutionsgardet, utfärdar ideligen kommunikéer om att Iran kan förinta Israel på fem minuter. Men Israel har på senare år stulit hela det iranska kärnenergiprogrammets arkiv, dödat programmets chef och förstört viktiga kärnenergianläggningar minst fyra gånger – utan någon reaktion från Iran.

Iran kan tillfoga Israel stor skada. Två terrordåd mot judiska mål i Buenos Aires, 1992 och 1994, med över hundra döda, var sannolikt iransk hämnd för israeliska aktioner mot den libanesiska Hizbollah-milisen. Iran har inget modernt flygvapen men ett avancerat missilprogram, vars pjäser är spridda över hela regionen, från Libanon till Jemen. Men hittills har de förhandlingsvänliga krafterna i Teheran, utrikesminister Zarif och president Hassan Rouhani, övertalat ayatolla Khamenei att lägga band på revolutionsgardisterna. Irans mest trängande behov just nu är inte hämnd, hävdar de, utan ett slut på de amerikanska sanktionerna.

Fakta. Netanyahu var emot Iranavtalet Kärnenergiavtalet mellan stormakterna och Iran 2015, JCPOA, nåddes utan att USA konsulterade Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu kämpade med näbbar och klor för att övertala kongressen att rösta mot avtalet. Enligt honom var avtalet tandlöst och oförmöget att hindra Iran att skaffa sig kärnvapen. Sedan USA drog sig ur avtalet 2018 har Iran, i strid med JCPOA, börjat anrika uran upp till 20 procent. JCPOA tillät endast anrikning till 3,67 procent. Naturligt uran innehåller endast 0,7 procent av isotopen U-235, den som används i reaktorer och kärnvapen. Visa mer

