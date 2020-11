Nathan Shachar: Israels drömscenario är en förhastad reaktion från Irans sida

USA-valet 2020

– Vi skall hämnas, men vi går inte i Israels fälla. Vi själva väljer tid och plats för vårt svar, sade den iranska presidenten Hassan Rohani på lördagen.

Rohanis ord speglar iraniernas svåra strategiska dilemma. Iran har militär kapacitet att hämnas på Israel, via sina ombud i Libanon, Syrien och i Gazaremsan. Men deras prioritet just nu är inte hämnd. De vill undvika att provocera Donald Trump till spektakulära aktioner mot Iran under hans sista veckor i Vita huset.

Den iranske kärnfysikern Mohsen Fakhrizadeh dödades på fredagen i en attack mot hans bil i Teheran. Fakhrizadeh anses ha varit den drivande kraften i Irans försök att framställa kärnvapen. Foto: Khamenei.ir/Ho/AFP

Men eftersom de hoppas att blivande presidenten Joe Biden skall återansluta USA till JCPOA, kärnenergiavtalet mellan stormakterna och Iran, och blåsa av sanktionerna mot Iran, kan de inte heller hälsa Biden välkommen med attacker mot USA:s allierade i regionen.

I regel då Israel agerar mot Iran och Syrien på syrisk mark avstår Jerusalem från kommentarer, i avsikt att inte tvinga de angripna länderna att av prestigeskäl vedergälla attackerna.

Men denna gång är situationen en annan. Premiärminister Benjamin Netanyahus favoritscenario vore just en förhastad reaktion från Irans sida, som kunde sporra Donald Trump att utlösa ”domedagsvapnet” MOP mot Irans kärnanläggningar. MOP är en djupverkande 14-tonsbomb som utvecklats enkom för att förstöra underjordiska kärnvapendepåer.

För två veckor sedan rapporterade New York Times att Trump velat fälla detta vapen över Natanz, den viktigaste iranska anläggningen för anrikning av uran. Enligt tidningen lyckades vicepresident Mike Pence och den tillförordnade försvarsministern övertala honom att låta bli.

Strax före det amerikanska valet började kongressledamöter ur bägge partierna bereda ett lagförslag som skulle öppna för export till Israel av det fruktade vapnet, något alla tidigare amerikanska presidenter motsatt sig.

För Netanyahu står mycket på spel. Hans gynnare Trump drog på Netanyahus inrådan USA ur JCPOA och försatte Iran i skruvstäd av smärtsamma sanktioner. Joe Biden var jämte sin nyutnämnde utrikesminister Antony Blinken entusiastisk anhängare av Barack Obamas Iranpolitik, som ledde till JCPOA 2015. Netanyahus försök då, under ett brandtal mot Obama i kongressen, att torpedera JCPOA, anses som den mest oblyga främmande inblandningen i USA:s affärer någonsin.

Den dåvarande CIA-chefen John Brennan, ingen vän av Netanyahu, brännmärker nu attacken mot Fakhrizadeh: ”Det är en brottslig och besinningslös handling som kommer att leda till vedergällning och nya konflikter”.

Iran, som under 2019 riktade spektakulära slag mot internationell sjöfart och mot de saudiska oljefälten, har i år valt att ligga lägre, trots en rad generande angrepp mot iranska mål.

Qasem Soleimani. Foto: Hamed Malekpour/Polaris

I januari i Bagdad dödade en amerikansk missil revolutionsgardets starke man Qasem Soleimani, den ansvarige för alla Irans militära projekt utanför Iran. I juli förstördes de mest moderna gascentrifugerna i Natanz-anläggningen, möjligtvis av den iranska motståndsrörelsen i samarbete med Israel. I augusti dödades en av al-Qaidas grundare, Abu Muhammad al-Masri, i Teheran, enligt USA av israeliska agenter på Trumps begäran.

General Amos Yadlin, tidigare chef för Israels militära underrättelsetjänst, säger till Israels radio:

– Efter att Irans kärnvapenprogram uppdagades delade man upp sitt program i två delar; ett civilt, där man samlar klyvbart material under internationell kontroll; och en andra, hemlig, del som har kärnvapen som slutmål. Fakhrizadeh hade kontroll över bägge. Han kan efterträdas, men inte ersättas.

Attackerna mot vetenskapsmän och andra personer med anknytning till det iranska kärnprogrammet började under den israeliska premiärministern Ariel Sharon, som valdes 2001. Sharons skyddsling, underrättelsetjänsten Mossads chef Meir Dagan, menade att det iranska kärnvapenprogrammet bäst konfronterades med list och mord på vetenskapsmän, snarare än med flygattacker mot Iran.

Dagan investerade stort i Israels operationer i Iran och i dess samarbete med lokala aktörer. Detta samarbete har utvecklats sedan Dagans tid, att döma av de allt mer invecklade operationerna på iransk mark.