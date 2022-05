Nathan Shachar: Märklig tvist i Spaniens avlyssningsdrama

Sedan The Citizen Lab, en organisation som bevakar cybersäkerhet, häromveckan avslöjade att en rad katalanska separatistledare avlyssnats och avlästs via Pegasus och ett annat israeliskt spionprogram, har det stormat kring de bägge ministrarna. Det katalanska partiet ERC, som spelar rollen av vågmästarparti i den spanska kongressen, vägrar stödja regeringen om inte Sánchez och Robles lägger korten på bordet och berättar vem som gav order att infiltrera deras telefoner.

Varken Sánchez eller Robles har kunnat eller velat förklara sig, och i förra veckan godkändes regeringens ekonomiska krispaket först sedan det baskiska separatistpartiet Bildu ryckt in och ersatt ERC som inofficiellt stödparti.

Oppositionsledaren Nuñez Feijoo från konservativa Partido Popular dolde inte att han tycker nyheten om spioneriet mot Sánchez och Robles är misstänkt:

– Vilket bekvämt sammanträffande! I två veckor har vi krävt förklaringar, förgäves. Och så händer detta! De vi trodde skyldiga är nu offer också de!

Försvarsministern Margarita Robles. Foto: Joaquin Corchero/Europa Press

Häromdagen sade försvarsminister Robles att ”när allt kommer fram så blir ni överraskade”. Detta kan tyda på att uppgifterna om spioneri mot både katalaner och spanska regeringsmedlemmar är riktiga.

En rimlig förklaring vore att de katalanska politikerna avlyssnats av den spanska säkerhetstjänsten CNI på order av Sánchez och Robles, och att de bägge ministrarna avlyssnats av den marockanska säkerhetstjänsten DST, som bevisligen redan använt Pegasus för att spionera på högt uppsatta fransmän, inklusive president Emmanuel Macron.

För ett år sedan fördes den västsahariska Polisariogerillans ledare Brahim Ghali i största hemlighet till Spanien för vård på ett sjukhus i provinshuvudstaden Logroño. Fast han rest in under ett annat namn protesterade Marocko indignerat så gott som genast. Det var just då, i maj 2021, som någon skall ha tagit del av innehållet i Sánchez och Robles telefoner.

Läs mer: Spaniens premiärminister har avlyssnats