Nathan Shachar: Putin och Erdogan skyltar med sin vänskap inför omvärlden

Putin och Erdogan möttes för bara ett par veckor sedan, och hade kanske inga trängande skäl att överlägga. Men det är viktigt för bägge ledarna att ses – av omvärlden och av sina egna undersåtar. Putin är förstås mycket belåten med att en av de viktigaste Nato-medlemmarna, i stället för att bojkotta Ryssland och dess varor, blivit en intim samarbetspartner, både ekonomiskt och storpolitiskt.

För Erdogan, som så nyligen som 2015 tvingades ödmjuka sig för Putin efter att Turkiet skjutit ned ett ryskt flygplan, är det en triumf att visa upp sig som Putins jämlike och som nyckelfigur i den pågående storkonflikten; han är den ende ledare med goda relationer till både Ryssland och Ukraina. Samtidigt med massflykten från Ryssland av västliga storföretag flödar ryska pengar in i den skröpliga turkiska ekonomin.

Ryska Rosatom står för den största utländska investeringen i Turkiet någonsin, tvåhundra miljarder kronor, då det bygger kärnkraftverket i Mersin. Två andra ryska kärnkraftverk är planerade efter det.

Turkiets nyckelroll, både ifråga om Sveriges och Finlands Nato-inträde och om den ukrainska livsmedelsexporten, har eldat på den expansiva turkiska utrikespolitiken på fler fronter än den syriska. Det gäller i synnerhet planerna på att borra efter naturgas intill grekiska och cypriotiska öar i Medelhavet. Den turkiska borrplattformen Abdulhamid Han är av allt att döma redo att börja borra strax norr om Cyperns norra kust, sedan 1974 ockuperad av Turkiet. Turkiska talesmän har också aviserat borrningar utanför den grekiska ön Kastellorizo, belägen ett par sjömil från den turkiska kusten. Grekland har protesterat högljutt och USA har varnat Turkiet för att skrida till verket, men inget tyder på att Ankara är böjt att backa. Erdogan ligger efter i popularitetsmätningarna inför 2023 års presidentval och han griper varje tillfälle att agera på den storpolitiska scenen.

Turkiet har gjort flera mycket stora gasfynd i Svarta Havet de senaste åren. Borrningarna inpå grannländers knutar är mindre ett energiprojekt än ett led i vad vissa turkiska ideologer kallar Det blå fosterlandet – att riva upp gällande avtal och lägga territorialvattengränsen i Egeiska havet mitt emellan Turkiet och Grekland. Turkiet har deklarerat att det vill se Israel och Egypten exportera sin gas till Europa med ledning via Turkiet. Men EU ser hellre att gasen från Mellanöstern når Europa utan omvägen via Turkiet, och i juni gjorde Israel och Egypten Erdogan besviken då de skrev under ett avtal med EU om att skeppa flytande biogas från anläggningar i Egypten med tankfartyg.

Grekland och Israel, som sedan flera år knutit allt mer intima militärstrategiska kontakter, har på sistone ingått flera stora vapenaffärer. Grekland köper pilotlösa flygplan från Israel och väntas snart ta emot stora mängder av den israeliska målsökande roboten Spike, som kan avfyras av enskilda soldater mot stridsvagnar och landningsfarkoster. Enligt den grekiska dagstidningen Kathimerini har den israeliska flottan under veckan haft övningar söder om Kreta, med den grekiska regeringens tillstånd. Manövrerna skedde i vatten Turkiet sedan ett par år gör anspråk på, efter en uppmärksammad uppgörelse mellan Turkiet och den libyska regeringen, där dessa bägge länder delar upp en stor del av östra Medelhavet mellan sig.

Under mötet i Sotji sade Putin till Erdogan – och därmed också till europeiska lyssnare – att ”Europa borde vara tacksam mot Turkiet för att det kan köpa gas via TurkStream-ledningen”, den som löper mellan ryska Kaukasus och Turkiet och sedan till Bulgarien.

Enligt parternas talespersoner handlade mötet i den ryska badorten också om det nya avtalet om ukrainsk veteexport via Svarta Havet till Istanbul och vidare till hamnar i Mellanöstern. Erdogans talesmän framställer det rysk-ukrainska spannmålsavtalet som en historisk diplomatisk bedrift av den turkiske presidenten. Varje ny vetelast från Odessa – tre på fredagen – ges stort utrymme i turkisk press. Turkiet försöker nu övertala Putin att utsträcka avtalet till andra produkter än säd, framför allt järn.