Nathan Shachar: Risk för historisk brytning mellan USA och Turkiet

”Vi är djupt oroade över situationen”, säger en UD-talesman i Washington om den bristande rättssäkerheten och den kringskurna yttrandefriheten i Turkiet.

Han nämner särskilt Turkiets mest celebra politiska fångar, filantropen Osman Kavala och den kurdiske politikern Selahattin Demirtas.

Den amerikanska kritiken förmedlades inte via officiella kanaler utan exklusivt i Ahval, en regimkritisk internetsajt. Ahval finansieras av Arabemiraten och leds av förre Sveriges Radio-medarbetaren Yavuz Baydar. Det är kuriöst att USA väljer att markera sin kursändring, efter Donald Trumps gemytliga relationer till Erdogan, i ett medium som är förbjudet i Turkiet.

Under Donald Trumps år vid makten lyckades han och hans stab blockera vissa – men inte alla - bestraffningar av den turkiska regimen. Bortom kontroverserna, främst Turkiets ryska vapenköp, dess ockupation av norra Syrien och dess aggressiva flottmanövrer i Medelhavet, tornar en större fråga upp sig: Är det alls möjligt att rädda relationerna mellan länderna?

I Pentagon och i Centcom, USA:s Mellanösternkommando, är det många som givit upp Turkiet. Joe Bidens utrikesminister Anthony Blinken kallade nyligen Turkiet ”vår så kallade allierade”.

Samtidigt, i den turkiska statens högre sfärer, ser många USA som en fiende och Ryssland som en möjlig partner – detta också i traditionellt USA-vänliga läger, bland högernationalister och militärer.

Bägge länderna har i sin planering börjat gardera sig mot en brytning. Det är känt att USA undersöker möjligheterna att flytta sin stora flygbas – inklusive ett femtiotal kärnvapen - från Incirlik nära Adana i Turkiet till Nato-flygfältet Souda Bay på Kreta.

En sak är att USA signalerar sina preferenser, en helt annan sak är att tvinga Turkiet att demokratisera och acceptera nya spelregler. Erdogans islamistiska AKP hade i början av sin styrestid betydande stöd av storstädernas liberala elit och av kurderna. Men sedan sommaren 2015 regerar AKP med stöd av högerextrema, och numera USA-fientliga, MHP, vars inflytande ökar stadigt.

Sommaren 2019, mot Erdogans vilja, tvingade MHP:s ledare Devlet Bahceli domstolarna att annullera borgmästarvalet i Istanbul, sedan kurdiska väljare fört oppositionspartiet CHPs kandidat till seger mot regimens kandidat.

Silk Road-institutets Turkietforskare Halil Karaveli säger till DN:

– USA kan knappast rubba Turkiet. Erdogan vill ha goda relationer till USA. Men Bahceli vill inte släppa fångar som Demirtas och Kavala för den goda stämningens skull. USA måste försöka förstå hur denna statsnationalism, en gång USA-vänlig och rysshatande, blivit motsatsen.

– Som Bahceli ser det är USA, med sitt stöd till Syriens kurder, ett dödligt hot. Om USA verkligen vill stärka relationerna så borde det hjälpa Erdogan att frigöra sig från högernationalisterna och militären.

Erdogan har under sin karriär haft en pragmatisk inställning till kurderna. Han har samarbetat med dem och deras rörelser när det gynnat hans intressen, och för tio år sedan lyckades han få med militärerna på ett hisnande djärvt projekt: fredsförhandlingar med den kurdiska PKK-gerillan. En vapenvila nåddes, och ett historiskt genombrott var nära.

Rök från den syriska staden Ras al-Pin i oktober 2019, då turkiska styrkor korsade gränsen för att strida mot kurdiska styrkor i norra Syrien. Foto: Ozan Kose/AFP

Men det syriska kriget spolierade allt. Under 2014 tog en kurdisk de facto-stat form i norra Syrien, det så kallade Rojava. Områdets ledning var intimt lierad med, för att inte säga identisk, med PKK och sträckte sig sextio mil utmed gränsen till Turkiet. Till råga på denna olycka, i turkiska ögon, blev Rojava under kampen mot IS USA:s gunstling.

Skräcken för en USA-allierad PKK-stat inpå landets knutar skrämde slag på de turkiska generalerna, och våren 2015 sade de åt Erdogan att avbryta fredsprojektet och återuppta kriget mot PKK. Några veckor senare, i valet i juni, snuvade prokurdiska partiet HDP Erdogan på hans parlamentsmajoritet och han blev beroende av högerextremisterna.

Trump övergav kurderna, som fortfarande håller delar av norra Syrien och nu hoppas på Joe Biden. Halil Karaveli:

– USA:s analys av Turkiets politik är helt Erdogan-centrerad. Få i Washington begriper hur begränsat Erdogans inflytande är. Han är ingen demokrat, men han är pragmatisk och USA-vänlig. Det är inte han som drar Turkiet i antiamerikansk riktning.

Erdogan skulle vilja kompromissa med USA, om fångar och om norra Syrien. En lösning som nämnts vore att låta den kurdiska enklaven bestå, men att PKK lämnar området och låter det styras av Irak-kurdiska KDP – Turkiets allierade. Men, som tidningen Cumhuriyet, ett av få medier som inte går i regimens ledband, skrev häromdagen, så vet Erdogan att radikala eftergifter ifråga om kurderna betyder att han ”förlorar den militära byråkratins stöd - och makten.”

Devlet Bahceli. Foto: Murad Sezer/AP

Inrikespolitiskt har Turkiet inte heller mycket att erbjuda liberalerna i Washington. Devlet Bahceli slår bort allt tal om att släppa de politiska fångarna. Ett mått på hans dominans: I november sade förre vice premiärministern Bülent Arinc, en av AKP:s grundare, att HDP-ledaren Demirtas borde släppas och att anklagelserna mot Osman Kavala var ett falsarium.

Hans ord möttes av ett vredesutbrott från Bahceli, som kallade Arinc ”förrädare”. Arinc, nära rådgivare till Erdogan, fick lämna sin post och Erdogan tvingades ta avstånd från honom.

Kavala har blivit en symbol för det civilsamhälle regimen vill kväsa och reglera. En ny lag tvingar alla enskilda organisationer att registrera sig och ställa sig under statlig kontroll. Kavala är, med Bahcelis ord, ”Sorosist” - ett verktyg för främmande krafter som manipuleras av den judiske finansiären George Soros.

Staten planerar att skapa en ny, lojal kurdisk ”opposition”, ett eller flera kurdiska center-högerpartier som kan fånga upp kurdiska röster utan att utmana staten. Innan det sker måste det populära HDP, kräver Bahceli, försvinna.

Förhoppningen är att en sådan ommöblering i det politiska landskapet skulle kunna säljas internationellt som en demokratisk ”kurdisk öppning”, och ta udden av kritiken från USA och EU.

Frågan är om detta kan lyckas samtidigt som rättsapparaten missbrukas för att tysta och skrämma politiker från de demokratiska partierna, också från det stora, och USA-vänliga, oppositionspartiet CHP.

En annan fråga är om USA vågar ta till smärtsamma ekonomiska sanktioner när det vet att Ryssland och Kina står redo att välkomna den turkiska regimen i sin krets.