Nathan Shachar: Svår uppgift väntar Blinken i Jerusalem

När vapnen tystnade efter elva dagars ömsesidigt bombardemang hade både Israel och Hamas överhopat de egyptiska medlarna med villkor och förbehåll – och förkastat alla motståndarens krav. Det enda löfte de gav var att avbryta attackerna klockan två fredag morgon, och det löftet har de hållit.

Men den eldfängda verklighet där krisen spirade är intakt. Ingen enighet ifråga om säkerhetsrutinerna kring moskéerna på Tempelberget i Jerusalem är i sikte. Inte heller ifråga om de vräkningshotade palestinierna i kvarteret Sheikh Jarrah.

Det är nära nog politiskt omöjligt för Hamas att finna sig i vräkningar – efter att man nu gått i krig för att stoppa dem. Lika omöjligt är det för premiärminister Benjamin Netanyahu att acceptera några diktat på den punkten. Sheikh Jarrah blir en het potatis framöver. President Joe Biden har sagt i klartext att ”Det måste upphöra!”. Samtidigt har ett extremnationalistiskt bosättarparti som Netanyahu behöver för att bilda regering svurit att aldrig acceptera några eftergifter i Sheikh Jarrah.

Efter Bidens ord och omvärldens indignation gör Israel klokt i att diskret blåsa av vräkningarna. Gör man det kommer Hamas att slå sig för bröstet och ta äran åt sig. Det kan Israel stå ut med, men en större fråga är vad som då sker med dess Jerusalempolitik i stort. Ett långt mer ambitiöst vräkningsprojekt är på gång i den arabiska stadsdelen Silwan, där israeliska extremnationalister, stödda av regeringen och staden, vill upprätta en park. Om Sheikh Jarrah-fallet blir ett prejudikat, och Hamas, USA och omvärlden skaffar sig vetorätt beträffande vräkningar av palestinier, så berör det inte bara Jerusalem. I det så kallade C-området – 61 procent av Västbanken – är vräkningar av palestinier vardag.

Foto: Sipa USA

Om Blinken skall kunna påverka denna snåriga verklighet så måste administrationen lägga hela sin kraft på detta. Men en av Bidens uttalade föresatser var just att inte dras in i den omöjliga Israel–Palestina-konflikten, den som kostade Obama-administrationen så mycken möda utan några resultat. Försvarsminister Benny Gantz sade på fredagen att Israel nu måste söka en politisk lösning och börja förhandla med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas – just vad USA vill höra. Men den som får sista ordet på den punkten blir av allt att döma inte Gantz utan Netanyahu, som vill se fortsatt Hamas-styre i Gaza och undvika förhandlingar om Västbanken.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu (till höger) och försvarsminister Benny Gantz. Foto: Amit Shabi

Bägge parter har proklamerat seger, bägge med viss rätt. Trots att Hamas stod inför en oerhört överlägsen motståndare fortsatte dess eld oavbrutet. Men inga av Hamas-propagandans ”överraskningar” vållade Israel någon skada; inte deras drönare, inte deras marinkommando, inte deras tunnlar. En israelisk soldat dödades av en rysk pansarvärnsrobot – för övrigt var de israeliska offren just så många som statistiskt sett omkommer vid en så intensiv raketeld.

Israel förstörde väldiga tillgångar för Hamas, och Hamas var långt mer angeläget än Israel om ett slut på striderna. Men israeliska militärkällor erkände på fredagen att man inte lärt sig hitta och slå ut de underjordiska raketramper, täckta av gräs eller grus, som grävts intill snart sagt varje byggnad i Gazaremsan.

