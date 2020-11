Nationell nedstängning i England avslutas den 2 december

Fakta. Tre nivåer av åtgärdspaket i Storbritannien

De lokala restriktionerna i Storbritannien är uppdelade i tre åtgärdspaket, som är anpassade till olika nivåer av smittspridning.

I nivå tre kommer bland annat hotell och alla former av kaféer, restauranger och barer att stänga, med undantag för take away. Testningsprogrammen ska även utökas under sex veckor för boende i områden i nivå tre.

För nivå ett och två gäller att alkohol ska sluta serveras klockan 22 och barer och restauranger måste stänga klockan 23. Där nivå två råder får alkohol endast serveras tillsammans med mat. Där nivå ett gäller ska alla som kan arbeta hemifrån.