Nattlivet går inte att hejda efter Israels vaccinsuccé

– Det är som att skaka en flaska champagne, öppna den och sen försöka korka igen den på nytt.

Så beskriver den israeliske polisen sin uppgift när vi undrar varför han inte ingriper. Han får ropa för att göra sig hörd. Musiken är på högsta volym och folk klappar takten, busvisslar och sjunger. Alla det gångna årets budord om avstånd, masker och ”kapslar” på högst sju personer är glömda.

Det är midnatt på Jerusalems grönsaksmarknad, den som varje torsdag- och fredagskväll brukade förvandlas till nöjesdistrikt. Nu sker detta igen för första gången sedan premiärminister Benjamin Netanyahu i sin valkampanj förkunnade ”Tillbaka till livet!”.

Fest i Jerusalem – för första gången på ett år. Foto: Amit Shabi

Egentligen får näringsställen endast släppa in kunder med ”det gröna passet” – de som fått bägge injektionerna mot covid-19. Mask skall bäras och tomma bord skall skilja festande sällskap åt. Men i den mörka basarens trängsel är det svårt att säga var den ena krogen börjar och den andra slutar. Människorna är för många och efter ett år av förbud och idelig inblandning i deras privata angelägenheter är de inte på humör för några polisingripanden. Konstaplarna begriper och ligger lågt.

Påsken är en av judendomens ”vallfartshögtider”. Det betyder att det är en god gärning att besöka Jerusalem under den veckan. Denna påsk har köerna slingrat sig uppför backarna mot huvudstaden. Effi Shafir, 30, har kommit med sin hustru från staden Beit Shemesh för att träffa sitt gäng lumparkompisar:

– Vi brukade ses ofta, men det här är första gången på över ett år. Vi har levat som eremiter i en grotta. Jag hoppas allt är över nu, men jag är litet orolig för att allt det här festandet skall straffa sig.

Ett glatt gäng som rest till Jerusalem från Tel Aviv. Foto: Amit Shabi

Det vi ser i vimlet är inte vad myndigheterna planerat. Populister har under valkampanjen lovat att allt skall bli som förr, genast. Men hälsodepartementet planerar en gradvis och försiktig återgång till det liv som lades på is i mars 2020. Generaldirektören, professor Hagai Levy, målar upp domedagsscenarier i medierna varje dag och påminner om allt som kan gå snett trots vaccinationerna.

Han vägrar lätta på masktvånget. På fotbollsarenor, teatrar och gym går det att räkna och kontrollera antalet insläppta, men vid gatuserveringar, på stränder, i naturreservat och under religiösa processioner får ordningsmakten ge sig.

För allmänheten verkar saken klar: Nu får det bära eller brista, man finner sig inte i några fler nedstängningar. Och hittills har det burit. Antalet smittade, sjuka och döda sjunker hastigt. I maj hoppas myndigheterna kunna börja vaccinera barn, och regeringen vill beställa trettiosex miljoner nya doser vaccin – fast finansdepartementet anser detta vara slöseri.

Bild 1 av 2 Tel Aviv. Foto: Amit Shabi Bild 2 av 2 Mahane Yehuda-marknaden i Jerusalem. Foto: Amit Shabi Bildspel

Israel har haft tre stränga och långa nedstängningar. Också mellan dem har medborgarna varit hårdare hållna än några européer under krisåret. Många svenskar har en tomt, en park eller en skogsdunge inom räckhåll. I Israel, vars bebodda delar är lika tätt befolkade som Bangladesh, har nedstängningarna för många människor liknat utegångsförbud.

Skolorna har i stort sett varit stängda, med allt vad det inneburit för föräldrars möjligheter att arbeta normalt. Allt resande in och ut ur landet har krävt speciella tillstånd och de som återvänt har tvingats till långa isoleringar, som kontrollerats av polis. Personer som inte kunnat visa att de kan isolera sig i tomma bostäder har förts handgripligen till så kallade coronahotell – i praktiken två veckors fängelse.

Över allt detta har vakat inte bara polisen utan både den civila och den militära underrättelsetjänsten, som fått extraordinära befogenheter att spåra människors rörelser via mobiltelefonerna. Privata fester har avbrutits bryskt när poliser har slagit in dörrar till lägenheter och bötfällt alla gäster. Under nedstängningarna har stora landsvägen Jerusalem–Tel Aviv spärrats av flera gånger om dygnet, och den som inte har giltigt skäl att resa har fått böter på 12.000 kronor.

Ekonomin har drabbats hårt, men bara delvis. Tusentals butiker, hotell och restauranger har stängt, temporärt eller definitivt, och det statliga budgetunderskottet ligger nu på elva procent. Men high-tech sektorn, som står för exportintäkterna, har blomstrat och i februari såldes fler nya bilar än någonsin.

Rivka och Avi Peretz från Haifa. Foto: Amit Shabi

På utomhusmarknadens grönsaksavdelning träffar DN familjen Peretz från Haifa. Det är den första utflykten föräldrarna och de tre flickorna gör tillsammans på över ett år. Fru Rivka Peretz säger att corona-året varit det mest dramatiska i hennes liv:

– Först blev jag religiös. Rädslan och alla dåliga nyheter fick mig att se hela livet med nya ögon. Och så lämnade jag mitt jobb. Jag har ett nytt yrke nu.

Hon berättar att hon i flera år tänkt lämna sitt arbete som dagisfröken och bli festarrangör.

– Jag hade en bra lön och trygghet. Jag tordes inte. Men nu repade jag mod. Jag har en firma som ordnar födelsedagsfester för barn. Jag tar hand om allt, inköp, underhållning, föräldrarna slipper tänka på nåt. Det går jättebra.

Ilan Avi och Natalie Levin. Foto: Amit Shabi

Ett ungt par, Natalie Levin och Ilan Avi, har kommit från Beersheba, där de studerar kemi. Deras bedömning av året går helt isär. Ilan säger de nya rutinerna varit en befrielse:

– Att kunna plugga via datorn, att inte behöva klä sig och raka sig före en lektion, det passar mig perfekt.

Natalie säger att hon inte kan studera på det viset:

– Jag måste ha ett riktigt klassrum och en lärare av kött och blod framför mig, som driver på och muntrar upp.

Påskprocession längs Via Dolorosa i Jerusalem. Foto: Amit Shabi

I fjol, kanske för första gången någonsin, inställdes långfredagens påskprocession, där troende, många med egna träkors på ryggen, går i Jesu fotspår utmed hans sista väg. I år, efter stort grubbel, gav myndigheterna klarsignal för evenemanget. Denna gång skedde det utan turister, men alla landets kristna tycktes ha slutit upp, munkar, nunnor och vanligt folk i väldiga skaror.

Vandringen börjar i gamla staden östra ände, där den romerske ståthållaren Pontius Pilatus skall ha rannsakat Jesus. Den muslimska familjen Sisi, som säljer drycker och vykort intill, gör goda affärer.

– Det här året har varit en späkning, ofta har vi inte ens brytt oss om att öppna, säger unge Munir och serverar kaffe i rasande fart till fotografer och pilgrimer.

Argentinska nunnor på besök i Jerusalem. Foto: Amit Shabi

En grupp argentinska nunnor som kommit från Betlehem står i ring och läser påskböner i mobiltelefonen. Kontrasten mellan teknologi och påskpassion gör ett märkligt intryck på en äldre person, men för de unga nunnorna är detta vardag.

En av dem, syster Ana från Salta i Anderna, berättar att deras liv knappast påverkats under året, ”Vi lever ändå så avskilt”. Men, säger hon, ”vi förstår att det här är ett tecken och en prövning från Gud till människorna, en påminnelse om att alla delar samma ansvar och måste vara till stöd för varandra”.