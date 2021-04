Navalnaja skakad efter att ha besökt Navalnyj i fängelset

– Aldrig har jag sett huden spänna åt så tätt över skallen. Men jag vet att han aldrig kommer att ge upp. Han skriver sina glada uppdateringar på Instagram och kämpar för sin rätt att läsa Koranen. Men efter det här mötet är jag ännu mer orolig för Aleksej, skriver den ryska oppositionsledarens fru Julia Navalnaja på Instagram.

Hon besökte sin man på fängelset under tisdagen och uppger att han har magrat betydligt och inte orkade stå upp under hela deras samtal. Navalnyj har bland annat beslutat sig för att läsa Koranen under sin tid i fängelset, för att bättre förstå islam och samtidigt sin egen religion. Han är troende kristen och tillhör rysk-ortodoxa kyrkan.

– Jag gick på en dejt. Mitt livs bästa dejt. Med världens bästa kille. Även om vi talade med varandra genom en glasruta och telefonlur. Han var precis lika fylld av livsglädje och munter som vanligt. Men han hade svårt att tala och ibland var han tvungen att lägga ned telefonluren och lägga sig på bordet för att vila, skriver Julia Navalnaja.

Navalnyj, som är 190 centimeter lång, har magrat betydligt och väger nu 76 kg, enligt hustrun.

Aleksej Navalnyj inledde en hungerstrejk den sista mars i protest mot att han inte tillåts träffa sin läkare. Han har svåra smärtor i ryggen och har förlorat känseln i benen. Tjugo läkare i Ryssland har skrivit på ett upprop där man kräver att Navalnyj ska få sina mediciner, som han också förvägras.

De ryska fängelsemyndigheterna meddelade den 13 april att Navalnyjs hälsotillstånd är ”tillfredsställande”.

– Den 6 april genomgick Aleksej Navalnyj en grundlig läkarundersökning, inklusive diagnostisering för corona och tuberkulos. Läkarna konstaterade att den dömdes hälsotillstånd är tillfredsställande, skriver fängelsemyndigheterna i ett officiellt uttalande.