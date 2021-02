Navalnyj flyttad till provins utanför Moskva

– Vi kan inte vara säkra på vilket fängelse han befinner sig i och vi kan inte utesluta att han sitter i isolering. Vi kan bara vara säkra på att han befinner sig Vladimirprovinsen, säger Aleksej Melnikov, företrädare för den statliga tillsynskommissionen för mänskliga rättigheter till tidningen Novaja Gazeta.

Vladimirprovinsen ligger 200 kilometer utanför Moskva.

Enligt uppgifter till flera medier ska han ha förts till ett fängelse som heter IK-2. Den officiella beskrivningen är att det ska vara en institution som arbetar enligt ”normal regim”. Men tidningen Meduza har intervjuat aktivisten Konstantin Kotov som varit intagen där i ett halvår. Han berättar att förhållandena i fängelser är stränga.

– Som nykomling får man vara isolerad till en början. Under isoleringen tvingas man springa runt på rastgården och plugga in namn, födelsedatum och straffdatum på andra intagna. Sen måste man säga framför kamera att man inte skriver under på tjuvheder och att man kommer arbeta för fängelsets bästa, säger Konstantin Kotov.

De intagna ska, enligt Kotov, kontrolleras i allt de gör. Uppstigning klockan 6 varje dag och läggning vid 22. Det finns ingen möjlighet att använda sig av e-post i fängelset, men att skicka vanliga brev går bra, enligt Kotov.

– Maten är okej. Det finns sy- och träslöjdverksamhet och några gånger i veckan arbetar man med att ta hand om institutionen. Övrig tid tittar de intagna på tv, säger Konstantin Kotov.

Han berättar att han själv blev utsatt för psykisk misshandel.

– De intagna uppmanades av administrationen att inte prata med mig, säger han.

Kotovs advokat Maria Eismont delar sin klients bild av att fängelset är hårt kontrollerat.

– Allt där går ut på att de intagna ska känna sig beroende av administrationen och inte ha någon fri tid. Som advokat är det svårt att ta sig in. Jag har aldrig varit med om att man får vänta fem–sex timmar för att få träffa sin klient. De gör allt där för att isolera de politiska fångarna, säger Maria Eismont.

Hon tillägger att hon vet att det tidigare, under ett annat chefskap, förekom grov misshandel.

– Men med den nya chefen Aleksandr Mukhanov ska det, såvitt jag vet ha upphört.

Aleksej Navalnyjs advokat har ännu inte kommenterat förflyttningen.

När oppositionspolitikern återvände hem från Tyskland i januari greps han och dömdes så småningom till 3,5 års fängelse för att ha brutit mot reglerna i en tidigare villkorlig dom för förskingring. Gripandet har utlöst de största regeringskritiska demonstrationerna på flera år i Ryssland och orsakat nya spänningar i landets relationer med väst, där många ledare har krävt att Navalnyj ska släppas omedelbart.

