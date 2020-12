Navalnyj lurade FSB-agent att erkänna giftattack

– Om flygplanet inte hade nödlandat så snabbt hade kanske operationen lyckats. Men nu spelade en massa oförutsedda faktorer in. Det är alltid det värsta som kan hända i vårt arbete, säger Konstantin Kudrjavtsev till Aleksej Navalnyj på telefon, enligt den ryska grävande nyhetssajten The Insider.

Kudrjavtsev ingick i teamet som reste till Tomsk den 25 augusti för att förgifta Navalnyj i slutet av augusti, och som dessförinnan i flera år hade skuggat honom på hans resor genom Ryssland. Journalistorganisationen Bellingcat och den ryska nyhetssajten The Insider avslöjade FSB:s så kallade dödspatrull förra veckan.

Nu kommer alltså nästa nyhetsbomb: Navalnyj har ringt upp flera av agenterna och låtsats vara assistent till Nikolaj Patrusjev, som är generalsekreterare för ryska säkerhetsrådet. På måndagen publicerade The Insider Navalnyjs samtal med FSB-agenten Konstantin Kudrjavtsev. Under samtalet bekräftar Kudrjavtsev att målet var att ta livet av Navalnyj – men oförutsedda faktorer förändrade allt. Avsikten var att planet skulle landa först i Moskva och att Navalnyj skulle hinna dö på vägen. I stället nödlandade piloten i Omsk, där Navalnyj omedelbart fick ett motgift.

– Om piloten inte hade nödlandat är det möjligt att resultatet hade blivit ett annat. Det handlade om en tre timmars flygtur, påpekar Kudrjavtsev.

Av hans berättelse framgår tydligt att piloten som nödlandade, och sjukvårdspersonalen som tog emot Navalnyj med ambulans i Omsk i praktiken räddade livet på honom.

– Ambulansen kom snabbt och Navalnyj fick ett motgift. Sjukvårdspersonalen arbetade enligt sina instruktioner, säger Kudrjavtsev till Navalnyj.

Att agenten går på Navalnyjs bluff beror främst på att Navalnyj ringer honom via FSB:s eget nummer. Genom en app på sin telefon har Navalnyj programmerat in det nummer som Kudrjavtsev själv ofta brukar använda, och som Bellingcat och The Insider lyckades gräva fram i arbetet med förra veckans avslöjande.

Agenten bekräftar misstanken att Navalnyj inte har fått tillbaka sina kläder eftersom det var via kläderna han förgiftades – närmare bestämt kalsongerna.

Kudrjavtsev bekräftar flera av namnen som förekommer i The Insiders och Bellingcats avslöjande från förra veckan. Framför allt uppmanar han flera gånger Navalnyj att kontakta kemisten Stanislav Maksjakov, som ska ha lett det vetenskapliga arbetet inom dödspatrullen som sattes in mot Navalnyj.

Dessutom bekräftar Kudrjavtsev att FSB under flera år har skuggat Navalnyj. Han säger att Navalnyj ”är mycket försiktig” och av allt att döma anar något.

