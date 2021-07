Nederländska forskare ifrågasätter studie om tidiga coronafall i Europa

Förra året publicerades en italiensk studie som visade att antikroppar mot coronaviruset SARS-CoV-2 hittats i blodprover som togs i oktober 2019 – två månader innan viruset identifierades i Kina, och fyra månader innan det första bekräftade fallet i Italien.

Bakom fyndet stod forskare på Vismederi-laboratoriet vid Institutet för cancerforskning på Milanos universitet. Blodproverna togs på friska patienter i samband med en lungcancerstudie som pågick mellan september 2019 och mars 2020. 11,6 procent av de 959 deltagarna hade antikroppar av typen IgM (immunoglobulin-M) i blodet, vilken indikerar att de nyligen varit sjuka. Majoriteten av dessa blodprov togs innan den 21 februari, då det första covid-19-fallet konstaterades i landet, rapporterar Reuters.

Med anledning av rönen bad Världshälsoorganisationen (WHO) att blodproven skulle analyseras på nytt. För att kunna dra säkra slutsatser involverades även Erasmusuniversitetet i Rotterdam i Nederländerna.

Nu har de italienska forskarna, som gjorde den ursprungliga studien, publicerat sina resultat från den nya granskningen av proverna. Där står de fast vid slutsatsen att coronaviruset tycks ha förekommit i landet innan den globala pandemin bröt ut.

– Resultatet av omtestningen tyder på att det vi tidigare rapporterade är en trolig signal om tidig spridning av viruset i Italien. Om det här bekräftas skulle det förklara explosionen av sjukdomsfall under 2020. Sars-Cov-2, eller någon tidigare variant av viruset, cirkulerade under ytan, säger Giovanni Apolone, en av forskarna bakom studien, till Financial Times.

Men forskarna vid Erasmusuniversitet, som också har tagit del av blodproverna, delar inte slutsatsen. För att proverna ska kunna klassas som bevis för sjukdom måste de, enligt deras kriterier, innehålla tre typer av antikroppar: IgM, lgG och neutraliserande antikroppar. Inget av blodproverna innehöll alla tre.

– Baserat på våra kriterier kan vi inte bekräfta majoriteten av de positiva provsvaren, säger Marion Koopmans, ansvarig virolog på Erasmusuniversitetet, till Reuters.

Däremot tycker hon att de italienska fynden är intressanta, och kan inte utesluta att smittan fanns i landet tidigare än vad som hittills är känt. Men för att kunna fastslå det krävs mer forskning.

– För att kunna bekräfta tidigare smittspridning rekommenderar vi studier av patienter som blev oförklarligt sjuka, säger hon till Financial Times.

Den italienska studien har inte genomgått peer review, och svarar heller inte på den brännande frågan om var covid-19 har sitt ursprung. Däremot finns liknande studier som genomförts på andra håll som kommit fram till att viruset fanns i Europa redan i november 2019, skriver Financial Times.