Nedfrysta larver ska rädda korallreven

Ungefär en fjärdedel av alla marina djur lever i och runt korallrev, trots att de bara täcker ungefär 0,2 procent av havsbotten. Men stigande havstemperaturer destabiliserar korallrevens ekosystem. När vattnet blir för varmt släpper korallerna ifrån sig sina färgglada mikroalger vilket gör korallerna vita, ett fenomen som kallas korallblekning.

Enligt en rapport från GCRMN, ett nätverk för att övervaka världens korallrev, har 14 procent av reven försvunnit mellan 2009 och 2018.

Nu har forskare från Reef Restoration and Adaptation Program förhoppningar om att en ny metod ska användas för att återställa blekta korallrev. Första försök har framgångsrikt genomförts för att frysa ner och förvara korallernas larver, skriver Reuters.

– Om vi kan säkra den biologiska mångfalden hos koraller så har vi verktygen för att i framtiden verkligen kunna återställa korallreven. Den här teknologin är banbrytande, säger Mary Hagedorn, en av forskarna som har testat metoden.

Tekniken för att frysa ner larverna till minus 196 grader togs fram på University of Minnesota’s College of Science and Engineering. Den nuvarande metoden för nedfrysning kräver en avancerad teknik, där man bland annat använder laser. Men nu har man tagit fram ett nytt ämne som både är billigare och bevarar korallen bättre.

De första framgångsrika testerna gjordes på koraller från Stora barriärrevet i Australien, som de senaste sju åren har drabbats av fyra massblekningar. Nu hoppas man kunna öka omfattningen på insatserna för att bevara korallreven.

– Den här nya tekniken tillåter oss att göra det på en skala som faktiskt kan hjälpa havets ekosystem och återställningen, säger Jonathan Daly på Taronga Conservation Society Australia, som är en del av Reef Restoration and Adaptation Program.