New York-polisen får inte längre genomsöka bilar vid cannabislukt

I onsdags skrev New Yorks guvernör Andrew Cuomo under den lag som gör det lagligt för vuxna i delstaten att röka marijuana. Enligt en promemoria från New Yorks polismyndighet införs nu en ny policy för hur polisen får agera när drogen upptäcks i fordon, rapporterar CNN.

Numera får polisen endast genomsöka i fordon om en förare verkar vara påverkad av marijuana, eller om föraren ses röka marijuana samtidigt som hen kör fordonet. Det är alltså fortfarande olagligt att köra påverkad.

Däremot får polisen inte genomsöka ett fordon vid lukten av marijuana. Den nya lagen gör det möjligt för personer som är 21 år och äldre att lagligt bära 85 gram cannabis, om det är köpt via en auktoriserad försäljare. Det är dock fortfarande förbjudet att sälja marijuana.