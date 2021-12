Niklas Ekdal: Precis allt har förändrats på 16 år – utom Angela Merkel

Trots en del tragiska händelser framstår 2005 i efterhand som idylliskt. Många minns de islamistiska terrordåden i London. USA:s ockupation av Irak skapade turbulens i Mellanöstern. Men förutom terrorismen syntes få moln på Europas himmel.

Börserna hade repat sig efter it-bubblan vid millennieskiftet. Verklighetens ekonomi och datoranvändare började komma ikapp riskkapitalisternas tjuvstart.

Detta var året när Youtube hade premiär, med den 19 sekunder långa filmen ”Me at the zoo”. Ett vykort från framtidens visuella kultur. Ingen anade då att nästa megahit i genren med ännu kortare klipp – TikTok – skulle vara kinesisk.

Apples Iphone hade ännu inte lanserats. Människor tittade rakt fram på trottoarerna. Twitter var bara en ryckning i grundaren Jack Dorseys tumme. Facebook hade något år på nacken, mest en angelägenhet för finniga studenter.

Koldioxidhalten i atmosfären låg på 375 ppm, 10 procent under dagens nivå, men 100 ppm över förindustriell tid. Innebörden av detta var diffus för de flesta utom forskarna. Greta Thunberg fyllde två år.

På Oscarsgalan 2005 tog Clint Eastwood storslam med filmen ”Million Dollar Baby”. Musikens hitlistor dominerades av Mariah Carey, Gwen Stefani, Kelly Clarkson. Dramatikern och USA-kritikern Harold Pinter fick Nobelpriset i litteratur. Men allt detta var kulturella fotnoter jämfört med dataspelsrevolutionen.

World of Warcraft lanserades i Europa. Hösten 2005 inträffade den märkliga ”corrupted blood incident” där en pandemi spred sig i spelet. Karaktären ”Hakkar the Soulflayers” ruttnande lik smittade tusentals andra via djur. Spelutvecklaren Blizzard tvingades införa lockdowns. Verklighetens epidemiologer studerade exemplet.

En nyvald Angela Merkel den 22 november 2005, då hon efterträdde Gerhard Schröder som förbundskansler. Foto: Jockel Finck/AP

År 2005 var ett experiment och så har det fortsatt. I en värld som chansat vilt finns bara en ledare som vägrat experimentera: Angela Merkel.

En tysk tradition med rötter i 40-talets ruiner. Konrad Adenauer som blev förbundskansler 1949 hade valspråket ”Keine Experimente”. Den västtyska stabilitet som blev resultatet, i kontrast till nazismens och kommunismens vanvett, gav Kristdemokraterna rollen som förbundsrepublikens politiska klippa, med 50,2 procent i valet 1957.

Adenauers arvtagare Helmut Kohl fortsatte i samma anda. Tysklands återförening 1990 var visserligen ett experiment i den högre skolan, men alternativen hade varit ännu mer vågade. Kohl blev i sin tur mentor åt en trulig kvantkemist från DDR och resten är, jawohl, historia.

Angela Merkels epok som världens mäktigaste kvinna har präglats av andras experimentlust. Finansbranschen uppfann finurliga sätt att förpacka tveksamma bostadslån. Det orsakade finanskrisen 2008 som ett par år senare utvecklades till ett existentiellt hot mot eurosamarbetet, med Grekland som epicentrum.

Tyskland tog notan. När coronaviruset tio år senare stressar Europas ekonomi görs nya hisnande experiment av skuldsättning och överföring från nord till syd. En motvillig Merkel står som garant, återigen därför att alternativet – EU:s upplösning – vore ännu mer våghalsigt.

Ett uteblivet experiment är också ett experiment. De få gånger Angela Merkel under tre decennier i toppolitiken gjort något radikalt har det följt denna logik. En och annan utopi måste sväljas för stabilitetens skull.

Helmut Kohl visade vägen genom att ersätta D-marken med euro, ett offer för att stormakterna skulle acceptera Tysklands återförening. Angela Merkel stödde USA:s invasion i Irak. I en europeisk kontext verkade det minst äventyrligt att ställa upp för amerikanerna, även när deras planer var verklighetsfrämmande.

En flykting tar en selfie med Angela Merkel när hon besökte ett asylcenter i Berlin den 10 september 2015. Foto: Michael Sohn/AP

Flyktingkrisen 2015 hade delvis sin bakgrund i Irak, men främst i det syriska inbördeskriget. Angela Merkel öppnade dörren för en miljon flyende och sade ”Wir schaffen das” – vi klarar det. Ytligt sett ett gigantiskt experiment, men i ljuset av tysk historia en moralisk nödvändighet.

Tysklands avveckling av kärnkraften följer samma paradoxala mönster. Vilken väg är säkrast? När inte ens Japan kunde undgå horribla kärnkraftsolyckor satsade Berlin på omställning, lika svart som grön. Utfasningen av kolet blir nu en fråga för Merkels efterträdare.

På gott och ont har hon, kemiforskaren och prästdottern från Templin, vägrat laborera. Viktigast var det kanske ifråga om politisk stil. Under en period av virala känslostormar, med Donald Trump som extremfall, blev det ovärderligt med en seriös politiker i Europas centrum.

Angela Merkel diskuterar med USA: s president Donald Trump vid sidan av den officiella dagordningen den andra dagen av G7-toppmötet den 9 juni 2018 i Charlevoix, Kanada. Foto: Jesco Denzel/Getty

Mutti Merkel. När demokratin krisat och länder som Polen, Ungern, Turkiet monterat ner friheten, har kanslern i Berlin stått stadigt. Många undrar varför hon inte gjort ett större nummer av sin egen uppväxt i diktaturen, men diskretionen verkar klok i ett Tyskland som ännu kämpar med att läka ihop.

Som så ofta med historieskrivning är det för tidigt att spika Angela Merkels eftermäle. Flera geopolitiska jordskred har inträffat under hennes år: brexit, rysk aggression och kinesisk marsch i totalitär riktning.

Inget av dem är Angela Merkels fel – intern dynamik i Storbritannien, Ryssland och Kina ligger bakom – men Tyskland är särskilt känsligt för följderna. Det handlar om EU:s framtid och det handlar om freden, aldrig given i Europa.

När Angela Merkel tillträdde 2005 dog den amerikanske diplomaten George F. Kennan, 101 år gammal. Han var legendarisk för det som kom att kallas ”det långa telegrammet” från Moskva 1946 och som definierade kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen.

Det delade Tyskland blev frontlinjen i den fyrtioåriga kapprustning som följde, och undgick med knapp marginal kärnvapenkrig. När Merkel lämnar scenen pågår en hotfull rysk uppladdning mot Ukraina. Den tyska ångesten över att husera Natos atombomber växer på nytt. Historien slår sin långa båge.

Tyskland som länge var en destabiliserande kraft i Europa, genom sin geografi och tyngd, har förvandlats till inte bara EU:s utan hela världens ankare. Angela Merkel förkroppsligade denna ansvarsfulla, försiktiga position.

Slutvinjetten av henne med färgglada papegojor påminner också om 2005: ”Me at the zoo”. Hennes valspråk ”Sie kennen mich” – ni känner mig – var en blinkning till tidsandan som zoomar in på personlighet. Ironin är förstås att ingen riktigt känner Angela Merkel. Den integriteten kommer en narcissistisk och vilt experimenterande värld att sakna.