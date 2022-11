Nolltoleransen leder till uppror bland invånarna i Guangzhou

De videor som läckt ut på Tiktok och Twitter, som är blockerat i Kina, från Guangzhou i södra Kina vittnar om kalabalik i stadsdelen Haizhu. Hundratals människor trampar på barrikader som rivits ner när de marscherar längs gatan. I ett klipp välter ett antal ilskna invånare en polisbil. De har flytt sina hem där de suttit isolerade sedan slutet av oktober.

Det är ovanliga scener i Kina där de som kritiserar regimen riskerar hårda straff. Men på senare tid har återkommande mindre protester mot Kinas hårda covidpolitik blossat upp.

För några veckor sedan flydde exempelvis horder av arbetare från fabriken Foxconn, världens största tillverkare av Iphonetelefoner, efter att den satts i lockdown.

Kina har en nolltolerans mot smittspridning. Det innebär att områden stängs så snart smitta uppstår, människor kan förpassas till sina hem i långa perioder. Ständiga tester och kontroll av befolkningen i en hälsoapp är andra ingredienser.

Guangzhou är ett centrum för tillverkningsindustrin i Kina och måndagsnattens oro uppstod i ett distrikt där många migrantarbetare bor. De har kommit till Guangzhou med ett syfte – att tjäna pengar. Nu är de missnöjda med att inte tillåtas gå ut och att gå miste om viktig inkomst. De klagar också på matbrist och stigande priser i isoleringen.

Bakom upploppet, som fick ett slut när kravallpolis anlänt, låg också ett rykte om att företaget bakom covidtester förfalskar och överdriver antal positiva resultat för att gynna affärerna.

Kina upplever just nu fler smittade per dag än på ett halvår och 19-miljonersstaden Guangzhou är en av städerna med störst smittspridning. Det sker samtidigt som regimen i slutet av förra veckan meddelade små lättnader i politiken. I praktiken innebär det dock hittills ingen förändring för invånare där stor smittspridning uppstår. Visserligen har myndigheterna slutat använda ordet ”lockdown” och talar i stället om ”statisk hantering”. För de tio miljontals invånare som just nu har order om att stanna hemma är det bara en lek med ord.