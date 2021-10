Marianne Björklund: Nordkorea och Sydkorea talar med varandra igen

1. Vilken betydelse har heta linjen mellan Nordkorea och Sydkorea?

Det är en av få plattformar där länderna har kunnat samtala med varandra. Genom telefon- och faxlinjer har de två rivalerna bestämt möten, tillåtit vissa att passera gränsen och inte minst kunnat undvika att deras militära styrkor kolliderar av misstag.

Men för drygt ett år stängde Nordkorea ned direktlinjen. Bland annat var landet ilsket på att flygblad med kritik mot diktaturen flög in från Sydkorea via ballonger. Linjen återupptogs under kort tid i somras. Men Nordkorea stängde den igen efter att Sydkorea haft sin årliga militärövning med USA. En övning som Nordkorea tolkar som en repetition inför en invasion av landet.

2. Varför återupptas kontakten nu?

En anledning kan vara att Nordkoreas ekonomi är i bedrövligt skick och det råder matbrist. Landet lider svårt av de FN-ledda sanktionerna och situationen har blivit ännu värre under pandemin då gränshandeln med Kina har minskat. En öppen linje kan vara första steget mot samtal som Nordkorea hoppas ska leda till lättnader i sanktionerna.

Ett annat skäl kan vara att mandatperioden för Sydkoreas ledare Moon Jae-in snart går ut och Nordkorea vet att han är öppen för samtal med grannen i norr. Det är inte självklart att Sydkoreas kommande ledare har samma attityd.

Att Nordkorea vill tala med Sydkorea igen har kommit smygande. För tre dagar sedan signalerade den nordkoreanska ledaren Kim Jong-Un ett steg i den riktningen. Han motiverade det med att han vill realisera ”det koreanska folkets önskan för fred på halvön”. Samtidigt uppmanade han Sydkorea att upphöra med sin ”fientliga syn” på Nordkoreas senaste tester av kärnvapenmissiler, varav vissa tros kunna nå Sydkorea och Japan.

Seouls ministerium för ett återförenat Korea hoppades i ett uttalande att den återupptagna linjen ska leda till förnyade samtal och fred på Korea-halvön.

Möjligen kan Nordkorea ha en plan om att via Sydkorea kunna övertala USA att släppa på de tuffa sanktionerna mot landet.

3. USA:s tidigare president Donald Trump träffade Kim Jong-Un flera gånger, vilken relation har Joe Biden till Nordkoreas ledare?

Donald Trump hoppades få Nordkorea att avveckla sin kärnvapenarsenal. Men det sista mötet med Kim Jong-Un blev ett misslyckande. Trump åkte hem när han insåg att Nordkorea inte var beredda att nedrusta i den takt han krävde för att gå med på att lätta på sanktionerna mot landet.

Joe Biden ställer samma krav och hittills har något möte mellan honom och Kim Jong-Un inte varit aktuellt. Just nu verkar Nordkorea i första hand vilja återuppväcka relationen med Sydkorea, medan USA anklagas för ”fientlig” politik. Men Sydkorea och USA är allierade i frågan om Nordkorea och möjligen kan samtal med Sydkorea öppna för återupptagna kontakter med USA.

