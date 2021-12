Island

Smittkurvan pekar rakt uppåt på Island där antalet fall nästan niofaldigats den senaste månaden. Omikron har på kort tid tagit över och står nu för cirka 90 procent av all smitta.

På torsdagen rapporterades 926 nya fall och 21 personer låg på sjukhus. Det låter inte så mycket i förhållande till andra länder, men då ska man komma ihåg att Island bara har drygt 350 000 invånare. Enligt WHO låg den så kallade incidensen, antalet fall per 100 000 invånare, på över 1 700 – den femte högsta siffran i Europa.

– Folk är vana vid ungefär hundra fall per dag. När det nådde tvåhundra blev alla som tokiga. Coronaviruset fullkomligt exploderar på Island just nu, säger Guðrún Svanborg Hauksdóttir, överläkare på universitetssjukhuset Landspítalis avdelning för mikrobiologi och virologi, till Hufvudstadsbladet.

Enligt Hauksdóttir är 136 sjukvårdsanställda isolerade efter att ha konstaterats smittade, vilket sätter sjukvården under stor press. I veckan utlyste universitetssjukhuset Landspítali nödläge.

– Många inom vården är nu i karantän efter att ha blivit exponerade, men sjukhus har varit tvungna att börja kalla in personal som borde vara i karantän. Sjukhusen skulle helt enkelt inte kunna gå runt om det inte gjordes.

Samtidigt sitter över 13 000 på ön i karantän eller isolering, vilket motsvarar cirka 3,5 procent av landets befolkning.

Husavik på norra Island. Foto: Brynjar Gunnarsson/AP

Norge

De senaste två veckorna har smittan minskat i Norge, efter en topp vecka 29. Det så kallade r-talet, ett mått på hur många personer en infekterad person för smittan vidare till, är nu nere på 0,9, enligt Folkehelseinstituttets (FHI) senaste veckorapport. Myndigheten bedömer att nedgången är en kombination av minskad testning under julen, de nya åtgärderna som infördes den 15 december och att invånarna har ändrat sina beteenden, uppger Aftenposten.

Även antalet vårdade på sjukhus har minskat, från 254 personer vecka 50 till 192 vecka 51. Den sistnämnda siffran kan dock komma att uppjusteras.

Samtidigt har nästan 970 fall bekräftats per 100 000 invånare i Norge under de senaste två veckorna. Och omikron vinner terräng. Antalet smittade med den nya nya varianten har mer än fördubblats vecka för vecka, från cirka 6 procent vecka 49 till 36 procent vecka 51. Det är dock stora regionala skillnader, högst är andelen i Oslo och Viken där varianten börjar närma sig hälften av smittspridningen, enligt onsdagens rapport. På nyårsaftonen fick Trondheims kommun bekräftat att omikron nu dominerar i området, uppger Dagbladet.

Julmarknad i Oslo centrum strax före jul. Foto: Ørn E. Borgen/NTB/TT

Kommunstyrelsens ordförande i Oslo, Raymond Johansen, efterfrågar en debatt om smittskyddsåtgärderna nu när befolkningen är bättre skyddade mot viruset – många är redan trippelvaccinerade.

– Oslo ska inte vara nedstängt en dag mer än nödvändigt, säger han till Aftenposten.

Han menar att misstänksamheten mellan människor ökar ju längre nedstängningen varar, så att en del grupper får skulden för pandemin.

– Först var det skidturisterna. Så var det invandrarna och russarna (sistaårseleverna på gymnasiet reds anm.). Nu är det de ovaccinerade.

Snöigt i Helsingfors på annandagen. Foto: Heikki Saukkomaa/TT

Finland

Antalet inlagda covidpatienter på finska intensivvårdsavdelningar har minskat något de senaste dagarna, till 52. Inom slutenvården på andra avdelningar slog dock antalet covidsjuka ett dystert rekord på fredagen: 375 patienter vilket är den högsta siffran hittills under pandemin.

Över 11 300 nya fall rapporterades på nyårsafton. Den höga siffran beror bland annat på eftersläpning under ledigheterna – omkring 1 800 av fallen bekräftades under julhelgen. Men smittspridningen i landet bedöms som hög och finländarna uppmanas att fira in det nya året i en mindre krets.

Vecka 50 och 51 bekräftades totalt 597 fall per 100 00 invånare i Finland. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har observerat en ”tydlig ökning av antalet fall” under årsslutet.

– Den bakomliggande orsaken till detta är i synnerhet hur lätt omikronvarianten sprids. Det är sannolikt att viruset har spridits sig i familjekretsarna under julen. Man har tidigare observerat en liknande ökning av antalet coronavirusfall som orsakats av omikronvarianten till exempel i Danmark och Norge, säger THL:s direktör Mika Salminen i ett pressmeddelande.

Vid 2022 års inträde träder även nya nationella restriktioner i kraft i Finland. Från och med tisdagen ska alkohol sluta säljas vid 17 och inre gränskontroller tas i bruk, skriver svenska Yle.

Covidintygen, som visar vaccinering och genomgången covidsjukdom, begränsas också och kan inte användas för att kringgå lokala restriktioner i disktrikt där det råder samhällsspridning. Det tillkommer också flera lokala restriktioner runt om i landet.

Kö till en snabbteststation Aalborg den 23 december. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Danmark

Över 85 procent av alla covidfall i Danmark orsakas av omikronvarianten, enligt de senaste siffrorna från den 27 december. Samma dag hade Danmark högst smittotal i världen, i relation till befolkning. Under en vecka hade då 1 612 bekräftats smittade per 100 000 invånare, enligt tidningen Berlingske.

Under 2021 års sista vecka har antalet rapporterade covidfall varit högre än hittills under pandemin med ett exceptionellt, mörkt rekord den 29 december då över 23 300 fall rapporterades – nästan dubbelt så hög som Sveriges högsta dagssiffra.

Sundhetsstyrelsen chef Søren Brostrøm sade tidigare i veckan att den höga siffran delvis beror på Danmarks utbredda testning. Över 222 200 testades i landet det senaste dygnet och av dessa var nästan 8,5 procent positiva.

Antalet inlagda på sjukhus totalt har stigit i landet sedan oktober och är nu högre än under våren 2020, över 640 patienter. Det är däremot fortfarande lägre än under toppen för ett år sedan och covidpatienterna som behöver intensivvård och respirator är färre än under tidigare smittovågor. På nyårsafton rapporterades 11 nya dödsfall.

Nästan halva den danska befolkningen – över 2,8 miljoner personer – har fått tre doser vaccin (eller två doser för de som valde att vaccinera sig med Janssens vaccin).

