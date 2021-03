Norge stoppar all alkoholservering under påsken

Norge har haft en ökad smittspridning de senaste fem veckorna. Under flera dagar förra veckan smittades mer än tusen personer per dygn, den högsta nivån hittills under pandemin. Smittspridningen är ojämnt fördelad över landet, 90 procent av de nya fallen finns i Oslo, Vestfold och Viken-området.

Smittskyddsdirektör Frode Forland vid norska Folkhälsoinstitutet säger till DN att oron är stor inför påskhelgen då människor från Oslo och andra orter med hög smittspridning kommer att besöka skidorter med låg smittspridning. På tisdagskvällen presenterade regeringen ett antal nya restriktioner som kommer att gälla över påskhelgen.

– Jag vet att det här kommer att väcka reaktioner. Det blir förbjudet att servera alkohol i hela landet, sa hälsominister Bent Høie vid en presskonferens.

Sedan tidigare har ett antal kommuner stoppat alkoholserveringen. På nationell nivå har alkoholservering varit förbjuden efter 22.00 sedan den 23 februari.

De nya reglerna innebär också att inomhusidrott inte får utövas annat än på proffsnivå, att nöjesparker inte får öppna och att resenärer från utlandet måste sitta i karantän på hotell i tio dagar. Inomhus får max 20 personer samlas vid arrangemang, utomhus är gränsen 50 personer. Vid begravningar tillåts 50 personer.

På flera håll har det införts lokala begränsningar om hur många besökare som innehavare av fritidshus får ta emot. Hol, en kommun med mer än 5.000 fritidshus, har tagit steget fullt ut. Där är det förbjudet för andra än ägarfamiljerna att vistas i stugorna under påskhelgen. I kommunen ligger skidorten Geilo, där statsminister Erna Solbergs familj ertappades med att bryta mot coronarestriktionerna två kvällar i rad.

På tisdagen infördes också en rad nya rekommendationer. Norska barn bör bara ha en eller två kompisar på hembesök. Avståndet till andra människor ändras från en till två meter. På alla ställen där det inte går att hålla två meters avstånd bör munskydd användas.

I Norge har 88.531 smittats av coronaviruset. 649 personer har avlidit i sviterna av sjukdomen.

