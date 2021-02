Norge: Tillåtet att kramas igen på äldreboenden

Från och med måndag behöver inte boende son fått båda vaccindoserna inte hålla avstånd från besökare som har vaccinerats. De kan också ha nära kontakt med besökare som inte har vaccinerats, men det bör vara människor från en liten grupp.

- Vi hoppas att vaccinet hindrar dem som har vaccinerats från att sprida smittan vidare, men vi vet inte säkert. Därför måste vi fortsätta vara försiktiga. Men när boende har vaccinerats behöver äldreboendena inte begränsa begränsa besöken, såvida det inte blir så trångt att det blir svårt att hålla avstånd till dem som ska hålla avstånd, säger Bent Høie.

Smittspridningen i Norge har minskat kraftigt under årets första månad. Från vecka ett till vecka fyra rör det sig om en nedgång på 59 procent, enligt Folkhälsoinstitutets chef Camilla Stoltenberg. Just nu registreras de flesta nya fall i Oslo och Viken. Även inläggningarna på sjukhus har mer än halverats jämfört med situationen vid årsskiftet.

Camilla Stoltenberg: ”Stängda gränser har stor betydelse för Norge”

Oron for den brittiska mutationen gör dock att Norge ligger kvar med stränga restriktioner. Enligt Camilla Stoltenberg upptäcks nya fall på många platser i landet, bland annat på ett mejeri i Oslo. Norges gränser är stängda för alla som inte är bosatta i landet, med några få undantag. Utländska medborgare med arbeten som anses som samhällsviktiga släpps dock in, däribland en stor grupp svenskar och finländare som jobbar inom vården. Sedan åtgärden infördes förra veckan har antalet personer som reser in i landet minskat från i snitt 3.000 personer om dagen till 1.500.

Regeringens pågående utredning om att möjligheten införa utegångsförbud har lett till en omfattande debatt. Enligt justitieministern Monica Maeland är det inte aktuellt att införa ett utegångsförbud nu, men regeringen vill veta hur de lagliga möjligheterna ser ut.

Norge har drygt 63.500 bekräftade fall av covid-19. 568 personer har avlidit i sviterna av virussmittan.