Norsk myndighet: ”Slopa all skärmtid för barn under två år”

Redan 2019 gick Världshälsoorganisationen WHO ut med rekommendationer som säger att ettåringar inte ska ha någon skärmtid alls. Tvååringar däremot kan titta, men bara upp till en timme per dygn. Barn i åldrarna tre till fyra år ska också endast sitta vid skärmar en timme om dagen, enligt WHO och ”ju mindre desto bättre”, skriver de i sin rekommendation.

Just dessa riktlinjer kom utifrån en modell där WHO ger allmänna rekommendationer gällande dygnets alla 24 timmar och hur barn ska spendera dessa. Bland annat står det hur många timmar barnen behöver ha aktiv tid och hur många timmar de behöver sova för att må bra.

De nya norska rekommendationerna liknar de som WHO har, skärmtiden sätts i kontrast till aktiv lek eller annan motion som barnen behöver få dagligen. Även norska Helsedirektoratet ställer skärmtiden mot antalet timmar aktiv lektid som barnen ska ha.

– En viktig poäng är att skärmen inte ska användas som barnvakt. Att sätta barnen framför en skärm så att de är passiva under en längre tid är inte nyttigt, säger hälsodirektör Bjørn Guldvog till VG.

Även svenska Folkhälsomyndigheten (FHM) har rekommendationer som gäller barn och fysisk aktivitet. Men i dessa har man valt att utelämna exakta riktlinjer om hur länge barnen ska få titta på film eller spela spel på sina skärmar.

– Våra rekommendationer baseras också på WHO:s. Men när vi satt ner och funderade på hur vi skulle göra, tyckte vi att det blir för inrutat att gå ut med en exakt tidsrekommendation för just skärmtiden, säger Marita Friberg på FHM.

Hon säger också att de svenska rekommendationerna är framtagna i samråd med barnhälsovården.

– De för redan en dialog med familjerna till barnen om skärmtid och aktiv tid. Om man sätter en exakt tidsrekommendation, tappar man den viktiga dialogen om vad som passar varje enskild familj. Barnhälsovården brukar dessutom samtala med föräldrar om vad barnen tittar på på sina skärmar, vilket är en mycket större fråga, än exakt hur många timmar barnen får titta, säger Marita Friberg.

Det primära är att försöka begränsa tiden som barnen är stillasittande, enligt Friberg.

– Men vi vill inte göra skillnad på om barnen sitter framför en skärm eller om de sitter stilla i en barnvagn för länge.