Norsk studie: Så effektiva är covidvaccinen

Fakta. Studien

Forskarna samlade in data från ett nationellt register som övervakar sars-cov-2 viruset i Norge. Datan inkluderade alla över 18 år med ett norskt personnummer - fyra miljoner personer - som bekräftats smittade mellan 15 april och 15 augusti 2021.

Via PCR-test eller genom helgenomsekvensering skiljde forskarna ut vilka som hade smittats med delta- respektive alfavarianten.

Alla vaccinerade som ingick i studien hade följt rekommendationen att ta en andra dos inom 12 veckor från den första.

