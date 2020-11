Norska forskare ger Tegnell stöd

Den totala dödligheten i Sverige sjönk förhållandevis mycket under året från juli 2018 till juli 2019 – från ungefär 17,5 till 16,2 per 100.000 invånare. Norge hade också en viss nedgång under den perioden, men inte alls lika mycket.

Detta skulle, enligt forskarna bakom den ännu ogranskade studien, kunna förklara att så många fler har dött med covid-19 i Sverige. Krasst uttryckt skulle alltså fler svenskar levt på ”lånad” tid och därför varit mer sårbara för viruset.

– Ett av de vanliga felen som folk gör, som inte kan epidemiologi, är att de väljer för kort tid för att jämföra, säger Michael Bretthauer, läkare och professor i medicin vid Oslo universitet och en av författarna till studien, till Aftonbladet.

– Egentligen var det fjolåret som var undantagsåret i Sverige, med ovanligt låg dödlighet. Många människor som skulle ha dött i fjol fick ett extra år. När det kom en ny sjukdom så tog den många som redan var på övertid, så att säga. Det förklarar inte hela skillnaden mellan Norge och Sverige, men mellan 40-60 procent av den.

Statsepidemiologen Anders Tegnell har själv uttryckt liknande tankar. Om det dör många i influensa på vintern så dör färre i värmeböljor nästa sommar, resonerade han i en DN-intervju tidigare i höstas.

– Det man nu har sett är att de länder som har haft en ganska låg dödlighet i sina influensor de sista två, tre åren, som Sverige, har en väldig hög överdödlighet i covid-19. Medan de som hade en hög influensadödlighet, som Norge, under de sista två vintrarna, de har ganska låg covid-dödlighet, sade Tegnell.

Den opublicerade studien ger visst stöd åt Tegnells teori om de senaste årens skillnad i dödlighet mellan länderna. Foto: Janerik Henriksson/TT, Janerik Henriksson/TT

Anders Tegnell fick både kritik och stöd för sitt uttalande då. Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsa vid Umeå universitet, sa till Svenska Dagbladet att skillnaden i dödstalen tidigare år mellan länderna kanske inte är statistisk signifikant och Norges motsvarighet till Tegnell, Frode Forland, instämde:



– Såvitt vi kan se är det inte influensan som ligger bakom den stora skillnaden mellan Sverige och Norge, sade han i en intervju med DN.

Den nya norska studien har ännu inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift och resultatet bör därför tolkas med försiktighet.