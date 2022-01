Nu öppnar skolorna i hela Europa – trots covidlarmen

Under förra skolåret, 2020–21, stängde nästan alla Europas länder sina skolor åtminstone under någon period. Undantaget var Sverige där grundskolorna i stort sett hölls öppna under pandemins första våg.

I dag är läget ett annat. I de flesta EU-länder har en stor majoritet av befolkningen vaccinerats mot covid-19, i många fall även de flesta barn från 12 års ålder.

Samtidigt har virusets mer smittsamma omikronvariant förändrat kalkylen för beslutsfattarna. I de flesta länder dominerar omikron nu helt och har lett till brant stigande smittkurvor.

Europa är den världsdel där pandemin härjar som värst, med 4,9 miljoner nya fall under förra årets sista vecka. Bara i Frankrike noterades en miljon fall den veckan, och hårdast drabbat sett till infektioner per 100 000 invånare är Spanien.

Den nya varianten tycks också, till skillnad från tidigare varianter, i högre grad smitta barn.

I USA, som noterade en miljon smittade på ett dygn härom dagen, kommer nu beslut om tusentals skolstängningar i stora städer som Detroit, Milwaukee och Newark.

Men Europa verkar åtminstone för tillfället välja en annan väg.

Besluten som har förmedlats från krismöten med regeringar och folkhälsomyndigheter är att barnen ska tillbaka till skolorna – om än med varierande säkerhetsåtgärder. Många elever är redan tillbaka.

I exempelvis Frankrike och Ungern inleddes terminen redan i måndags. I andra, som Danmark och Storbritannien, började den på onsdagen eller torsdagen. Och i Sverige och en lång rad andra länder är det nästa måndag, den 10 januari, som gäller.

Vissa länder, som Polen, kan komma att skjuta upp skolstarten i sista stund på grund av smittoläget. I tisdags uppskattade Artur Zaczynski, en av regeringens medicinska experter, att chansen var ”50–50” att skolorna skulle öppna igen som planerat.

En situation de flesta länder inte vill komma tillbaka till: distansundervisning för yngre elever. Foto: Stephan Schulz/DPA

I flera länder, bland annat Tjeckien och Slovakien, inleddes julloven i förtid just för att bromsa smittspridningen. I en rad andra, som Danmark, Tyskland, Ungern, Spanien och Grekland, har även barn under 12 års ålder nu börjat få sina vaccinsprutor.

Vissa länder gör vaccination obligatorisk för skolpersonal. Det gäller exempelvis Italien, och från den 1 mars Polen. Kroatien har vaccinplikt för alla offentligt anställda, och Österrike införs lagstadgad vaccinering för alla medborgare i februari. Även i Tyskland väntas en sådan lag.

Flera undersökningar har visat att skolstängningarna under förra läsåret hade många negativa effekter, både på barns inlärning och på deras hälsa. Särskilt hårt drabbades barn från utsatta familjer.

Bland annat därför är pressen nu hård på Europas regeringar att hålla skolorna öppna till varje pris. Det är också något många politiska ledare har lovat göra vid upprepade tillfällen.

Men beslutet att sända barnen tillbaka till skolan kritiseras hårt i flera länder.

I Frankrike öppnade skolorna i måndags. Kritiken har varit hård mot utbildningsminister Jean-Michel Blanquer för att detta sker samtidigt som smittan ökar som mest just bland barn i skolåldern. I Paris testade nästan två procent i åldersgruppen 6–10 år positivt under veckan före nyår.

50 ”mycket oroade” läkare skrev i julhelgen ett öppet brev till hälsominister Olivier Véran där de uppmanade honom att ta över ansvaret för skolorna. De varnade samtidigt för att många barn riskerar långvariga men efter att de smittas av omikron.

I Italien, där skolorna öppnar mellan 7 och 10 januari, vill flera regioner se en uppskjuten skolstart.

Vincezo De Luca, regionpresident i Kampanien där Neapel ingår, föreslår en ”andningspaus” på 20 till 30 dagar med distansundervisning, så att fler unga hinner vaccineras. Andra påpekar att barn och tonåringar står för ett av fyra nyupptäckta fall av covid i Italien, samtidigt som bara en tiondel av åldersgruppen har vaccinerats.

I Nederländerna, där regeringen införde en ny nedstängning av samhället före jul, startar vårterminen ändå på måndag. Beslutet som tillkännagavs i veckan får hård kritik av medicinsk expertis.

– Det slutliga beslutet borde ha fått vänta, säger virologen Bert Niesters. Han menar att kulmen på den pågående vågen av smitta inte kommer att nås förrän i mitten av januari, och på risken att skolbarn smittar sårbara äldre.

I Spanien, med rekordhöga smittsiffror särskilt bland barn och unga, beslutade regeringen i tisdags att skolorna ska öppna som vanligt nästa vecka.

Hälsominister Carolina Darias betonade på en presskonferens att samtliga landets regioner är överens om att undervisning ska ske på plats i skolorna, och sa att den höga vaccinationsnivån i landet gör att färre blir allvarligt sjuka i dag jämfört med tidigare.

Samtidigt väntas många spanska föräldrar ta saken i egna händer och hålla sina barn hemma – precis som många gjorde veckorna före jul.

Danmark är det europeiska land där omikron först kom att dominera i smittspridningen. Här nåddes nya rekordnivåer under helgerna, vilket fick bland annat lärarfacket att uttrycka oro inför terminsstarten. Men regeringen beslutade ändå att skolorna skulle öppna den 5 januari, enligt planen.

Under de senaste dagarna har myndigheterna köpt in miljontals snabbtester och distribuerat till landets skolor, för att föräldrar ska kunna hämta ut och testa sina barn hemma. Alla elever och all personal uppmanas nu att testa sig två gånger i veckan, oavsett om de har symtom eller inte.

Även Irland har drabbats hårt av omikron, med smittkurvor som pekar nästan rakt uppåt. Här kritiseras regeringens beslut att öppna skolorna hårt av flera lärarförbund.

Fackförbundet ASTI säger i ett uttalande att det är en ”oacceptabel risk” att starta terminen utan ytterligare säkerhetsåtgärder i skolorna. TUI, ett annat förbund, varnar för lärarbrist eftersom så många är i karantän efter att ha varit i kontakt med någon smittad.

– I vissa skolor kanske 80 procent av lärarna finns tillgängliga, i andra bara 20 procent, säger förbundsordföranden Michael Gillespie.

I Tyskland öppnar skolor över hela landet efter lovet. Undantaget är Thüringen i öster, den delstat som har högst smittspridning.

Här har delstatsregeringen låtit skolorna själva avgöra om de ska hålla öppet eller ej. Beslutet har fått kritik av rektorer som anser att politikerna lägger över ansvaret för svåra beslut på dem.

I Storbritannien, där över 150 000 nya fall har upptäckts dagligen den senaste veckan, måste all skolpersonal testa sig före skolstarten på måndag. För alla gymnasieelever gäller två obligatoriska tester per vecka och i England införs nu munskyddstvång i alla skolor – vilket sedan tidigare gäller i Skottland, Wales och Nordirland. Och för övrigt i nästan alla EU-länder utom Sverige.

Boris Johnsons regering är fast besluten att hålla skolorna öppna. Men i praktiken kan det bli så att många tvingas stänga, på grund av smittspridning och lärarbrist.

