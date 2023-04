Nu vill lögnaren Michael Cohen att vi tror på honom – inte på Trump

Lyssna också: Stormy Daniels – porrstjärnan som vågade utmana Trump DN:s nyhetspodd Spotlight om kvinnan i centrum för första åtalet någonsin mot en amerikansk ex-president. Vem är hon? Lyssna här: Visa mer

SPOTLIGHT Stormy Daniels – porrskådisen som kan fälla Trump 0:00 / 17:56

– Det är ett fucking grovt brott. Jag åkte i fängelse för det. Ska Trump slippa samma öde bara för att han har varit president, och dessutom en dålig sådan?

Michael Cohen lägger ut texten i ännu ett avsnitt av sin podd Mea Culpa, ett 83 minuter långt ordflöde som i stort sett bara handlar om en sak: Donald Trump, expresidenten och dokusåpakändisen som Cohen arbetade för under tolv år.

Mannen vars problem han såg till att lösa med nästan vilka medel som helst – oavsett om det var juridiskt, politiskt, affärsmässigt eller till och med sexuellt trubbel det handlade om. Som han tjänade så lojalt att han fick öknamnet ”Trumps pitbull”.

Mannen han sa sig beredd att ”ta en kula för”.

Nu är Cohen i stället beredd att skicka denne man i fängelse, som huvudvittne i den kommande rättegången om pengarna som betalades ut för att porrskådespelaren Stormy Daniels skulle hålla tyst om en påstådd sexaffär med Trump.

Cohen har suttit ett och ett halvt år i fängelse för att han ljög om detta. Själv säger han att han gjorde det för att skydda Trump, men att Trump ljuger för att skydda sig själv:

– Jag vet att han är en lögnare för att jag är den han ljuger om. Jag var där. Det glömmer han.

”Trump ljuger” – protest utanför domstol på Manhattan. Foto: Scott Olson/AFP

Michael Cohen är som en karaktär hämtad ut någon film eller tv-serie.

Oupphörligt argumenterande på sin New York-dialekt, ständigt på väg att övertala någon om något. En man som säger sig känna ”alla” och refererar till högt uppsatta personer med deras förnamn.

Cohen har en sorts bullrig charm, som man anar kan slås av i vissa lägen. Kanske hände detta när han 2015 hjälpte kändispastorn Jerry Falwell att stoppa publiceringen av ”personliga” foton, och personen som hade bilderna ”gick med på att förstöra dem”.

Han har beskrivit sig själv som en consigliere – titeln för en rådgivare eller fixare till en maffiaboss som vi känner igen från ”Gudfadern”, ”The Sopranos” och den riktiga maffian.

Bossen i det här fallet var Donald Trump.

Cohen föddes 1966 i en judisk läkarfamilj på Long Island utanför New York. Han utbildade sig till advokat men började snart göra affärer, ofta i vad som beskrivs som en juridisk gråzon. Han köpte och sålde fastigheter och gav sig in i den notoriskt korrumperade taxibranschen i New York.

Donald Trump, då en storspelare i fastighetsbranschen, var en av Cohens idoler innan han ens hade träffat honom. Vid millennieskiftet övertalade han sina föräldrar att köpa en lägenhet i Trump World Tower, världens då högsta bostadshus på Manhattan – och hjälpte sedan Trump i en konflikt han hade med andra boende i skyskrapan.

Vid ett stormigt möte hyrde Cohen in säkerhetsvakter som konfronterade de vakter de boende i sin tur hade anlitat. Det var en hänsynslös kupp, och Trump var imponerad.

– Trump sa: ”vem är den här killen? Mina advokater som jag betalar tusentals dollar kunde inte fixa det här”, berättade Cohens morbror Morton Levine för Business Insider.

Trump Tower på Manhattan – här hade Michael Cohen sitt kontor helt nära Trumps eget. Foto: TT

2006 blev ”den där killen” formellt anställd av The Trump Organization. Han flyttade in i ett kontor helt nära chefens, i Trump Tower.

Sedan följde tolv år av ”problemlösande”. Allt från förhandlingar om ett Trump Tower i Moskva, till samtal med affärskonkurrenter, donatorer och politiker som behövde ”talas till rätta”.

I kongressförhör 2019 sa Cohen att han på Trumps uppdrag hade ”skrämt upp kanske 500 personer” och ljugit för många, inklusive presidentens fru Melania.

Men det var aldrig på direkt order:

– Han ställer aldrig frågor, ger aldrig order. Han talar med kodspråk, och jag förstår koden eftersom jag har varit nära honom i ett decennium.

Just utbetalningen för att få tyst på Stormy Daniels blev det som fick Cohen att bryta med Trump. Efter att ha sagt att han betalade porrskådespelaren 130 000 dollar ur egen ficka och på eget bevåg, bytte han fot och vittnade om att det hade skett efter Trumps instruktioner.

Porrskådespelaren Stormy Daniels – med det riktiga namnet Stephanie Clifford – fick 130 000 dollar för att hålla tyst om en påstådd sexaffär med Donald Trump. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AFP

Själv dömdes han till tre års fängelse för lögnerna och för skattebrott. Han har nu registrerat sig som demokrat efter många år som republikan och kallar expresidenten för rasist, lögnare och kroniskt otrogen.

Den förre fixaren är nu en hatfigur, inte bara för Trump utan för hela hans stora följarskara. De ser honom som en svikare. Och under den kommande rättegången kommer Trumps advokater förstås att sikta in sig på att ifrågasätta Cohens trovärdighet och säga att han bara är ute efter att hämnas.

Juryn får en delikat uppgift: vilken av lögnarna ska de tro på?

Åklagarens beslut att luta sig mot ett tvivelaktigt vittne som Cohen ifrågasätts av många. Men många erfarna jurister försvarar det också.

– Att han ljög för att dölja sina egna misstag och Trumps brott är inte en svaghet, det är en styrka. Det visar hur stark deras konspiration var innan den bröt ihop, säger Glenn Kirschner, en tidigare federal åklagare, till USA Today.

Själv säger Cohen så här:

– Trump kallar mig en tjallare för att jag väljer att säga sanningen, ungefär som en mafioso skulle göra när en av hans män väljer att samarbeta med staten.

Läs mer:

Över 30 åtalspunkter mot Trump – det händer nu

36 000 poliser sätts i beredskap efter åtalsbeslutet

Karin Eriksson: En förnedrande stund för Donald Trump