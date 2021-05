Ny bild uppges visa prinsessan Latifa i köpcenter i Dubai

Fallet prinsessan Latifa fick internationell uppmärksamhet när videoklippen, som ska ha spelats in under sommaren 2020, publicerades av BBC i februari. Där berättade prinsessan om att hon hålls gisslan av sin far, shejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, i en villa bevakad av ett flertal poliser.

– Jag vet inte vad de tänker göra med mig. Situationen blir mer och mer desperat för varje dag, säger prinsessan i ett av klippen.

2018 försökte 35-åriga Latifa fly från Dubai med en amerikanskflaggad båt över Indiska oceanen, men stoppades då av soldater som förde henne tillbaka till emiratet. Sedan dess har hon inte synts till offentligt.

På lördagen publicerade BBC en ny bild som uppges visa prinsessan Latifa och två andra kvinnor, i Mall of the Emirates, ett köpcentrum i Dubai.

Bilden, som först publicerades på två öppna Instagramkonton, har inte kunnat verifieras av BBC. Det finns ingen information om plats eller datum i inläggens metadata, men i bakgrunden syns reklam för filmen Demon Slayer: Mugen Train, som för tillfället visas på bio i Förenade Arabemiraten.

En vän till prinsessan bekräftar för BBC att det är Latifa på bilden och hon känner igen de andra två kvinnorna, som ska vara prinsessans bekanta.

I ett sms till DN bekräftar David Haigh, medgrundare till gruppen ”Free Latifa” att flera ”potentiellt viktiga och positiva” steg har tagits för gruppens målsättning att befria Latifa, men kommenterar inte bilden i sig.

Kenneth Roth vid människorättsorganisationen Human Rights Watch säger till BBC att bilden inte säger något om omständigheterna kring hennes fångenskap eller frihet.

När FN:s förra människorättskommissarie Mary Robinson 2018 bjöds in av kungafamiljen för att träffa prinsessan över en lunch, konstaterade hon i en video att Latifa ”helt klart har problem” och att ”det är tydligt att hon behöver den medicinska hjälp som hon får”. Uttalandet möttes av massiv kritik från människorättsgrupper, vilket senare ledde till en ursäkt från Robinson, som sa att hon blivit förd bakom ljuset av prinsessans familj.

Kungafamiljen i Dubai har tidigare påstått att prinsessan har psykiska problem. I februari uppgav Förenade Arabemiraten att prinsessan vårdas i hemmet och att medierapporteringen inte speglar den faktiska situationen.

”Hennes familj har bekräftat att hennes höghet tas om hand i hemmet, med stöd av sin familj och professionella läkare. Hennes tillstånd fortsätter att förbättras och vi har hopp om att hon ska kunna återvända till offentligheten vid ett lämpligt tillfälle”, skrev Förenade Arabemiratens ambassad i London i ett uttalande från familjen enligt Reuters.

Emiratet Dubai har ännu inte uttalat sig om den senaste bilden på prinsessan.

