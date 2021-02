Ny mutation av brittiska varianten riskerar göra vaccin mindre effektiva

Mutationen ifråga har fått namnet E484K, och har påträffats i såväl den sydafrikanska som den brasilianska varianten av viruset.

Enligt Public Health Englands rapport hittades mutationen i elva av drygt 214.000 analyserade prov, och då främst i sydvästra England. Den är med andra ord än så länge ovanlig inom den mer smittsamma, brittiska variant (B117) som upptäcktes i december och som nu också ökar i Sverige.

Att virus förändras är normalt, de muterar ofta när de kopierar sig själva för att fortsätta spridas. Men just den här mutationen oroar forskarna, eftersom E484K tros kunna ”lura” immunförsvaret så att personer med antikroppar kan smittas igen.

Studier pågår för att utröna om mutationen påverkar vaccinens effektivitet. Tidiga resultat tyder på att vaccinen fungerar även mot varianter med E484K, men att immunförsvaret kanske inte svarar lika starkt. Vissa studier tyder på att skyddet av en del vaccin kan minska till omkring 60 procent.

Moderna och flera andra läkemedelsbolag har nu inlett arbetet med att ta fram modifierade vaccin, som bättre ska kunna hantera mutationen.

Varför den uppstått på flera olika platser i världen på kort tid är oklart.

– Det är möjligt att E484K ger viruset en fördel vid anpassning i en miljö där immunitet är vanlig, säger Nicholas Davies, forskare vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, till New York Times.

Men han påpekar att det långtifrån är säkert att E484K kommer att bli dominerande inom den brittiska varianten – det finns en möjlighet att den konkurreras ut av andra mutationer.

I Storbritannien har strikta reserestriktioner införts till Sydafrika och hela Sydamerika, och smittspårning pågår för att försöka stoppa flera smärre utbrott av den sydafrikanska varianten i landet.

Minst 105 fall av den sydafrikanska varianten har hittills upptäckts i ett tiotal kommuner, med sammanlagt drygt 80.000 invånare. På tisdagen inleddes masstestning i de berörda områdena.

Hälsominister Matt Hancock uppmanar alla som lämnar sina hem regelbundet där att testa sig.

– Alla som måste gå till jobbet bör exempelvis testa sig, om de inte kan arbeta hemifrån. Vi utökar samtidigt testandet på arbetsplatser över hela landet, sa Hancock i parlamentet.

Oppositionen i Labour riktar dock kritik mot att regeringen inte fått den obligatoriska hotellkarantän på plats för anländande från riskländer som utlovades i förra veckan.

1.449 nya dödsfall registrerades i Storbritannien på tisdagen, den högsta siffran sedan onsdag i förra veckan. Räknat per vecka tycks dock dödsfallen minska något. Även antalet nya sjukdomsfall har börjat falla i landet på senare tid.