President Emmanuel Macron har velat undvika en ny ”lockdown” i Frankrike för att hålla landets ekonomi öppen. Men den tredje smittvågen har fått honom på andra tankar.

Nästan 5.300 personer vårdas nu på iva i landet – fler än under pandemins andravåg i höstas. På fredagen ökade rapporterades den största ökningen av patienter på fem månader, skriver Reuters.

Under mars har också det dagliga smittalet mer än fördubblats och omkring 40.000 fall rapporteras nu dagligen.

– Den brittiska varianten av viruset har lett till vad man kan kalla för en epidemi inom epidemin. Viruset är nu mer smittsamt och därtill mer dödligt. Fler och yngre patienter än tidigare blir allvarligt sjuka. 44 procent av patienterna på iva är nu yngre än 65 år, sade Emmanuel Macron tidigare i veckan.

Utvecklingen gör att fransmännen på söndagen går in i en nationell nedstängning för tredje gången under coronapandemin. Den här gången är dock restriktionerna mindre omfattande än tidigare. Under fyra veckor får bara nödvändiga butiker får hålla öppet, men definitionen är vid och inkluderar bland annat frisörer, florister, bokhandlare och bilförsäljare, skriver France24.

Samtidigt införs ett nationellt utegångsförbud mellan 19.00 och 06.00 och den som under övrig tid vill resa längre än tio kilometer från sitt hem kommer att behöva en giltig anledning.

Från och med tisdag kommer även landets skolor att övergå till distansundervisning under minst tre veckors tid för att minska smittspridningen i samhället.

– Vi ska vara stolta över att vi har hållit skolorna öppna sedan september förra året. Vi har gjort det medvetet, för vi vet att ojämlikheten annars förstärks. Det här är en sista utväg för att försöka minska smittspridningen, sade Emmanuel Macron när han aviserade nedstängningen i ett tv-sänt tal på onsdagen.

Emmanuel Macron har velat undvika att stänga landet en tredje gång under pandemin. Foto: Nicolas Tucat/AFP

Presidenten har lovat att förstärka sjukvården med fler platser för allvarligt sjuka covidpatienter. Han har också sagt att vaccinationstempot i landet ska öka och att alla över 60 år ska ha fått en första spruta till den 16 april.

– Tack vare vaccinet ser vi krisens slut på horisonten.

På fredagen hade 13,4 procent av befolkningen fått minst en dos av vaccinet, enligt siffror från Our world in data.

Parallellt med den tilltagande smittspridningen växer också både landets budgetunderskott och statsskuld, enligt finansminister Bruno Le Maire.

Statsskulden väntas under 2021 öka med tre procentenheter i förhållande till bnp, till total 118 procent. I ett tv-tal meddelar också Le Maire att finansdepartementet sänker årets tillväxtprognos från sex till fem procent.

Den nya nedstängningen innebär att 150.000 företag tillfälligt måste slå igen, till en kostnad av elva miljarder euro per månad, enligt finansministern.

4,7 miljoner fall av covid-19 har rapporterats i Frankrike under pandemin. 96.280 personer har avlidit efter att ha smittats av viruset, enligt siffror Reuters.