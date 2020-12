Ny studie: covid-19 är tre gånger dödligare än influensa

Antalet döda i världen är nu 1,6 miljoner och efter att ha legat på mellan 3.000 och 4.000 döda per dygn har siffrorna under de senaste veckorna passerat 10.000 med bred marginal.

På fredagen konstaterade Världshälsoorganisationens ansvarige för WHO:s krisberedskap, Michael J. Ryan, att 75 procent av alla nya virusfall upptäcks i Nord- och Mellanamerika.

Nu visar en studie från en grupp franska forskare att covid-19 är tre gånger så dödligt som den vanliga säsongsinfluensan. Forskarna jämförde 89.530 covid-19-patiener som lagts in på sjukhus med 45.819 som lagts in för vård under perioden december 2018 till februari 2019 i säsongsinfluensan.

Samtliga patienter hade vårdats på sjukhus i Frankrike.

Trots att influensan under vintern 2018–2019 var särskilt svår och krävde många liv visade det sig att covid-19 var betydligt farligare. Andelen som avlidit under 2020 var 16,9 procent mot 5,8 procent året före.

Forskarna såg också att det var betydligt vanligare med svåra luftvägsproblem för covid-19-patienterna, något som gällde även för de barn som drabbats så svårt att de tvingats läggas in på sjukhus. Men, konstaterar forskarna, gruppen barn är så liten att det är svårt att dra några tydliga slutsatser.

Också andelen sjuka som tvingats till intensivvård är tydligt högre bland covid-19-patienter än de som insjuknat i vanlig influensa. Samtidigt vårdas en covid-19-patient i genomsnitt dubbelt så länge på intensivvården; 15 dagar mot 8 dagar. Risken att tvingas till vård i respirator är också högre, framgår det av rapporten.