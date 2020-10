Ny studie: Hälften av korallerna i Stora barriärrevet har dött

Stora barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust är världens största system av korallrev. Revet sträcker sig över 2.300 kilometer och är hem åt 400 sorters koraller och 1.500 fiskarter. Men området hotas av klimatförändringarna.

Marinforskare vid Centre of Excellence for Coral Reef Studies i Queensland har undersökt Stora barriärrevets korallpopulation mellan 1995 och 2017. Studien, som publicerades i tidskriften Proceedings of the Royal Society B, konstaterar att mer än hälften av korallerna har dött under perioden.

Enligt forskarna är klimatförändringarna och varmare havstemperaturer orsaken till massdöden. De uppmanar därför till drastiska minskningar av utsläppen av växthusgaser.

Per Carlsson, docent i marinekologi vid Lunds universitet. Foto: Privat

– Om vi kan kontrollera uppvärmningen mellan 1,5 och två grader, som Parisavtalet anger, kommer vi fortfarande att ha ett rev kvar. Men om vi når mellan tre och fyra grader på grund av ohämmade utsläpp kommer vi inte känna igen Stora barriärrevet, säger Terry Hughes, en av medförfattarna, till The Guardian.

Koraller lever i symbios med mikroskopiska alger och samarbetet är nödvändigt för deras överlevnad. Men när vattentemperaturen överstiger 30 grader blir korallen stressad och algerna lämnar dem. Fenomenet kallas för korallblekning.

– Algerna tillverkar föda åt korallen, som i sin tur ger koldioxid tillbaka. Men blir det för varmt kan inte algerna fungera. Utan dem kan inte korallerna växa längre. De tappar färgen och så får vi döda rev, förklarar Per Carlsson docent i marinekologi vid Lunds universitet.

Skillnaden på vattenmiljön blir då slående, menar han.

– Ett levande korallrev är rikt på färger och former. Men tar man bort det levande koralldjuret återstår bara en massa vita kalkstrukturer som är deras skelett.

De döda reven koloniseras ofta av andra alger. När ekosystemet förändras får det konsekvenser för den biologiska mångfalden.

– Det är så många andra djur som lever i reven. När korallen ersätts av algområden försvinner hela djursamhällen också.

Massdöden i korallreven var som störst under 2016 och 2017, enligt studien. Under 2020 drabbades Stora barriärrevet av omfattande korallblekning för tredje gången på fem år.

Prognosen för framtiden ser mörk ut, konstaterar Per Carlsson.

– Man gör försök att transplantera koraller och letar efter arter som är mer värmetåliga. Trots att en viss framgång ser det negativt ut. Hittills går det åt fel håll och inget pekar mot att det ska vända.

Själv besökte han Stora barriärrevet utanför staden Cairns kust för ungefär 25 år sedan. Sedan dess har han inte varit där.

– När jag dök där var revet mer eller mindre oförstört. Jag skulle gärna vilja återvända och visa mina barn. Men det känns inte så kul att åka dit nu.

Fakta. Stora barriärrevet Stora barriärrevet är världens största system av korallrev. Det sträcker sig längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2.300 km långt. Det består av över 2.900 individuella rev, och 900 öar. Revet går i nordväst–sydöstlig riktning cirka 10–300 km från kusten. Den yttre barriären ligger längst ut på kontinentalsockeln, utanför vilken djupet snabbt ökar till mer än 1.000 meter. Källa: Nationalencyklopedin Visa mer

