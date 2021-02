Ny teori bakom katastrofen i Himalaya

Runt klockan 11 lokal tid, söndagen den 7 februari, lossnade ett enormt parti från ett berg i Himalaya i Chamolidistriktet i den indiska delstaten Uttarakhand. Raset skedde från över 5.600 meters höjd, brottytan var drygt en halv kilometer lång, 550 meter. Sten och is från berget rasade närmare två kilometer ner i Rishigangaflodens dalgång nedanför.

Första teorin var att en glaciär hade kollapsat. Men teorin har ändrats sedan experter världen över har analyserat satellitbilder som tydligt visar att en stor bit av berget Roti har rasat.

Forskare har länge varnat för att katastrofer liknande denna kommer att bli vanligare på grund av klimatförändringen när permafrost som tinar gör marken mer instabil, visar en rapport från FN:s klimatpanel IPCC.

– En preliminär beräkning som jag och min kollega Simon Gascoin har gjort tyder på att det var cirka 25 miljoner kubikmeter av sten och is som föll ned, säger Etienne Berthier, glaciärolog vid det Nationella Centret för Vetenskaplig Forskning vid observatoriet i Toulouse, Frankrike.

Volymen 25 miljoner kubikmeter motsvarar ungefär innehållet i 40 Globenarenor. Friktionen i raset skapade en värme som smälte isen och ledde till en störtflod som vällde fram i floderna Rishiganga och Dhauliganga.

Fakta. Flodsystemet Chamoli-distriktet korsas av flera viktiga floder och deras bifloder. Floden Rishiganga kommer från Uttari Nanda Devi-glaciären på berget Nanda Devi. Floden rinner genom Nanda Devi National Park och har sitt utlopp i floden Dhauliganga, nära byn Raini. Visa mer

Förödelsen blev total. Människor dödades och skadades, två kraftverksdammar raserades, vägar, hus och boskap spolade bort. Hittills har cirka 60 döda hittats men närmare 150 personer saknas fortfarande.

– Rasmassorna pulvriserades och gav upphov till de enormt stora moln av damm som man kan se på filmklipp från katastrofen. Huruvida det fanns någon dold uppdämd vattenmassa, typ sjö eller vattenmagasin, i dalen som kunde bidra till vattenmängden i störtfloden är inte helt klarlagt än, säger Mats Eriksson, vatten- och klimatexpert på Stockholm International Water Institute, SIWI.

– På de satellitbaserade bilderna syns att det sitter kvar ett stort sjok av berg och is ovanför raset och upp till krönet på bergsryggen. En rimlig fråga är nu: kommer detta stora sjok sitta kvar eller också falla ner?

Den bearbetade satellitbilden visar att en stor bit av berget Roti har lossnat från över 5.000 metes höjd. Brottytan är 550 meter lång, cirka 25 miljoner kubikmeter sten och is rasade nära 2.000 meter ner i dalen. Illustration: Pléiades, CNES, AIRBUS DS, CESBIO/LEGOS

Tidigare arbetade Mats Eriksson i flera år för den Nepalbaserade mellanstatliga organisationen ICIMOD, International Centre for Integrated Mountain Development, som arbetar med hållbar utveckling, klimatanpassning och vattenförvaltning i regionen.

– Händelsen i Chamoli har en mycket trolig koppling till klimatuppvärmningen. Man ser att glaciärerna minskar snabbt i volym och utbredning, säger han.

– Jag tror att man måste vara mycket mer vaksam framöver på att sådant här kan hända. Man måste ta den här typen av risker i beaktning när man planerar var hus ska byggas och broar ska ligga. Det finns ett ganska stort glapp mellan beslut som fattas på politisk nivå och kopplingen till forskarsamhället och kunskapen hos lokalbefolkningen.

Förödelsen efter bergsskredet i den indiska provinsen blev stor. Foto: AP

Regionen Hindu kush Himalaya är extra utsatt för klimatförändringen. I de höga bergstrakterna går förändringen snabbare än det globala genomsnittet. Om den globala uppvärmningen i genomsnitt ligger på 1,5 grader kommer den att vara minst 1,8 grader i Himalaya, enligt en rapport från ICIMOD.

Fakta. ICIMOD I organisationen ICIMOD samarbetar Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kina, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan, länder som inom andra områden inte alltid kommer överens. Men samtliga är beroende av det som händer i det frusna Hindu Kush Himalaya. Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, klimatförändringar och människors sårbarhet är en anledning till samarbetet. Visa mer

Om den globala uppvärmningen blir runt 1,5 grader kommer en tredjedel av regionens glaciärer att vara borta år 2100. Hamnar uppvärmningen på drygt fem grader kommer drygt två tredjedelar av glaciärerna att försvinna.

– Ett extremt stort problem i den här delen av världen är just klimatdrivna vattenkatastrofer som störtfloder, jordskred och översvämningar. Tittar man på statistik är det i Asien man har flest antalet drabbade människor av vattenkatastrofer både i förlorade liv men också i arbetstillfällen och infrastruktur, säger Mats Eriksson.

Hindu kush Himalaya kallas ”den tredje polen” och är efter Antarktis och Arktis det område i världen som har störst permanent istäcke. Snön och isen spelar en avgörande roll för människor i såväl närområdet som längre bort.

Området är källa till tio av Asiens största floder som är livsviktiga för vatten- och livsmedelsförsörjning men också för energi, många vattenkraftverk finns längs floderna. Ungefär 240 miljoner människor är direkt beroende av de ekosystemtjänster som glaciärerna och floderna ger. Närmare 1,65 miljarder människor som lever i områden längre nedströms är också beroende av vattenresurserna.

– Bergen är något av Asiens vattentorn. Nederbörd, snö och is utgör en vattenreservoar, färskvatten kommer även från källor men om all is skulle smälta bort vore det riktigt illa. Det handlar inte bara om dricksvatten utan det handlar om vatten till jordbruket, livsmedelsförsörjningen och energi, säger Mari Albihn, miljö- och klimatrådgivare på Sida.

Sida är verksamt i regionen sedan 1980-talet och samarbetar med ICIMOD bland annat när det gäller klimatanpassning eftersom klimatförändringen redan är påtaglig.

– Riskerna är stora och människor i floddalarna blir väldigt sårbara. ICIMOD bidrar med metoder och innovationer för att minska sårbarheten, säger Mari Albihn.

Bild 1 av 2 Mari Albihn, miljö- och klimatrådgivare på Sida Foto: Björn Larsson Bild 2 av 2 Mats Eriksson, vatten- och klimatexpert på Stockholm International Water Institute, SIWI. Foto: Mats Eriksson Bildspel

Elkraft är en del i fattigdomsbekämpning, men där stater och företag i dag satsar på gigantiska kraftverk som kan påverka den känsliga miljön så jobbar ICIMOD för att vattenkraftverk som anläggs ska vara små och ge närproducerad el till boende och verksamheter lokalt.

En annan del i klimatanpassning, som blir alltmer angeläget när klimatförändringens effekter blir mer märkbara, är att inrätta varningssystem.

– ICIMOD har satt upp en fond där man kan söka pengar för att etablera varningssystem. Till exempel system där man har en automatiserad bevakning på vattennivåer uppströms och när nivåerna snabbt stiger skickas varningssignaler nedströms.

Mari Albihn har många gånger varit i området och är medveten om riskerna men blev ändå överraskad av katastrofen i Chamoli.

– Vi vet att det här kan hända, men för min egen del hade jag inte tänkt i den här skalan. Så många människor drabbades, människor som bor där och de som är hårt arbetande i kraftverken och byggen. Det är sorgligt, säger hon.

I byn Raini, som drabbades hårt av katastrofen, startades på 1970-talet Chipko-rörelsen, mer känd som trädkramare. När ett företag ville avverka skog i bergen skyddade byborna träden eftersom deras tillgång på ved, jord och mat var hotad.

Byborna visste att om träden höggs ner skulle det öka risken för erosion och jordskred. Nu, nästan femtio år senare, drabbas byn hårt av en katastrof med tydlig klimatprofil.

– Klart är att Himalaya ger varningssignaler till oss människor. Frågan är: Kommer beslutsfattare och samhällsplanerare att lyssna på de signalerna, säger Mats Eriksson