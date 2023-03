Ny variant av dödlig barnbakterie upptäckt i Danmark

I ett antal europeiska länder, inklusive Sverige, syns en tydlig uppgång av antalet barn yngre än tio år som drabbats av invasiva grupp A-streptokocker (iGAS).

I Sverige har hittills 488 fall av iGAS i alla åldrar registrerats under denna säsong, varav 50 fall varit bland barn yngre än 10 år. Hittills i år har två av dem dött till följd av infektionen, medan antalet avlidna barn i andra länder varit betydligt fler. Exempelvis i England, där hittills 35 personer under 18 år dött under innevarande säsong (fram till och med den 3 mars).

– Det är bara ett fåtal barn som blir allvarligt sjuka, vilket kan hända när bakterierna tränger in i kroppen. Grupp A-streptokocker är lätta att behandla med antibiotika, även om sjukdomsförloppet kan vara väldigt snabbt. I Sverige har vi normalt noll till två dödsfall per år bland barn noll till nio år, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, till DN.

Grupp A-streptokocker är en bakterie som finns på huden och i halsen hos många. De flesta blir inte sjuka alls, eller får endast lindriga symtom. I sällsynta fall, däremot, kan bakterien producera ett gift och bli invasiv. Den lämnar huden och slemhinnorna i halsen där den normalt hör hemma och invaderar kroppen. På så sätt kan bakterien ta sig in i blodbanorna och orsaka sepsis (blodförgiftning), som är ett livshotande tillstånd.

För att veta vilken bakterie som orsakat infektionen måste de först odlas. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bland barn yttrar sig infektionen främst som scharlakansfeber – och det är oftast just barn, och äldre, som drabbas svårast av dessa bakterier. De senaste månaderna har nästan dubbelt så många barn i Sverige drabbats av invasiva grupp A-streptokocker, som 2019.

Forskarnas teori bakom ökningen är att det är pandemin som spökar. Att de hårda nedstängningarna gjort barnen mer sårbara, nu när de sociala kontakterna ökat på nytt.

– Det är egentligen inte så konstigt, eftersom man kan tänka sig att immuniteten blivit sämre på grund av pandemin och då framför allt hos barn som inte kommit i kontakt med sjukdomen tidigare, säger Anders Lindblom.

Anders Lindblom Foto: Lena Katarina Johansson

Både Folkhälsomyndigheten och UK Health Security Agency (UKHSA) i Storbritannien har tidigare sagt att det inte finns något som tyder på att det är en ny variant av bakterien som cirkulerar. Men nu har en sådan ny variant upptäckts – i Danmark. Det skriver den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC i sin senaste rapport. Enligt myndigheten har den nya varianten ”en unik kombination av sjukdomsframkallande gener”.

– Vi håller på att titta på det här nu. Egentligen vet man inte så mycket mer än att det är en undervariant av en mer vanligt förekommande typ av bakterie som man upptäckt. Men om den är mer spridningsbenägen eller mer sjukdomsframkallande, det vet man ännu inte, säger Anders Lindblom.

När vet ni mer?

– Det är svårt att säga. Man måste sekvensera bakteriernas arvsmassa och det tar lite tid.

Vad ska man göra, om man misstänker att ens barn har scharlakansfeber?

– Då ska man kontakta sjukvårdsupplysningen 1177.

