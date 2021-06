Nya attacker mellan Israel och Hamas

Israels försvarsmakt IDF bekräftar att man genomfört flygräder mot Gazaremsans norra delar, ett svar på Hamasattacker med så kallade brandballonger.

https://twitter.com/IDF/status/1405630616113135617?s=20

Vidare skriver IDF att man förstärker sin beredskap i händelse av en vidare eskalering, samt att man kommer att fortsätta attackera Hamasmål i Gaza.

Brandballongerna, som landade i södra Israel, ska ha orsakat flertalet bränder i området, rapporterar Haaretz. Det finns ännu inga uppgifter om skadade.

Sent på tisdagen bekräftade israeliska militären att man satt in militärflyg mot militära mål i Gaza och även då ska det ha varit ett svar på brinnande ballonger som skickats från Hamas och in i Israel.

Attackerna sker trots parternas bräckliga eldupphör som nåddes för några veckor sedan, efter elva dagar av intensiva strider. Enligt Hamas handlar de nya attackerna mot Israel om den så kallade ”flaggparaden” som i veckan genomfördes av judiska extremister i östra Jerusalem.

