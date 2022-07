Nya attacker mot viktiga städer i östra Ukraina

Lysytjansk har länge varit den sista stora stad i östra Ukraina som inte ockuperats, men utsätts sedan flera veckor för hård beskjutning. Vilken sida som kontrollerar staden har varit föremål för motstridiga uppgifter, men på söndagen säger försvarsdepartementet i Moskva till statsmedia att ryska trupper och proryska separatister nu tagit ”full kontroll” över Lysytjansk.

Liknande påståenden har under flera dagar bestridits av det ukrainska försvarsdepartementet men på söndagen uppger Ukrainas militär att landets styrkor tvingats lämna staden.

”Ett fortsatt försvar av staden skulle leda till ödesdigra konsekvenser. För att värna om de ukrainska försvararnas liv togs ett beslut om tillbakadragande”, skriver militären på sociala medier.

Brittisk underrättelsetjänst sa på lördagen att ryska styrkor fortsätter göra små avancemang i området kring Lysytjansk men att ukrainska styrkor då fortsatte att stå emot i de sydöstra utkanterna av staden.

Lysytjansk i regionen Luhansk anses ha stor strategisk betydelse - och en seger där skulle vara politiskt viktig för Ryssland, har militärexperten Ilmari Käihkö förklarat för DN. Han tror att de ukrainska styrkorna mot slutet ägnat sig åt utmattningskrigsföring för att försvaga de ryska styrkorna:

– Förhoppningen är nog att orsaka så stora förluster så att man inte kan fortsätta västerut, mot Kramatorsk. Det är en större stad som är bättre försvarad än Lysytjansk. När det kommer till urbana strider är situationen jämnare mellan parterna.

I staden Slovjansk i regionen Donetsk, strax norr om Kramatorsk, ska sex personer ha omkommit i raketbeskjutning på söndagen, enligt lokala myndigheters uppgifter till Reuters.

Liksom Lysytjansk anses Slovjansk vara en strategiskt viktig plats. En talesperson för amerikanska Institute for the Study of War förklarade redan i april för CNN att ryska styrkor ”kommer att behöva erövra Slovjansk som ett minsta steg” för att skära av ukrainska trupper i östra Ukraina.

Från rysk sida uppges en ukrainsk attack mot den ryska staden Belgorod ha lett till att tre personer dödats och att dussintals bostadshus förstörts eller skadats. Ukraina har inte tagit på sig attacken.

Enligt FN behöver 16 miljoner människor i Ukraina vatten, mat, vård, tak över huvudet och skydd. Siffran är dock återhållen, säger Osnat Lubrani, FN:s humanitära chef i Ukraina.

Nästan 5 000 civila dödsoffer har bekräftats, men även där betonar Lubrani att det ännu inte är möjligt att säga det verkliga antalet.