Nya dåd i Kabul – lik på gatorna i Lashkar Gah

Två civila och en säkerhetstjänsteman finns bland de skadade i den senaste explosionen, enligt Reuters.

Dådet sker bara timmar efter att en bilbomb exploderade nära Kabuls diplomatkvarter. Attacken, i vilken minst fyra personer dödades, tros ha varit riktad mot landets försvarsminister och flera parlamentsledamöter. Strax därefter hördes ytterligare en hög smäll följt av skottlossning nära den välförskansade så kallade gröna zonen, där bland annat USA:s ambassad ligger.

Ingen gruppering har ännu tagit på sig ansvaret för de senaste dagarnas attentat i Kabul.

Samtidigt flyr allt fler civila afghaner sina hem runt om i landet. Sedan regeringsstyrkor inlett en offensiv mot de extremislamistiska talibanerna i den sydliga staden Lashkar Gah har flera civila dött och hundratals familjer lämnat sina hem bakom sig.

Under tisdagen uppgav FN-missionen Unama via Twitter att 40 människor har dödats och över 100 skadats under striderna i Lashkar Gah. Inför offensiven bad landets försvar stadsborna att omedelbart ge sig i väg, men många fastnade i korselden. BBC rapporterar om lik på stadens gator.

– Det går inte att fly från området eftersom att striderna rasar. Det finns ingen garanti att vi inte dödas på vägen ut, säger Lashkar Gah-bon Saleh Mohammad till nyhetsbyrån AFP.

– Regeringen och talibanerna fördärvar oss, fortsätter han.

En annan stadsbo uppger att bara de som har bil och ekonomiska möjligheter har lyckats lämna.

– De familjer som inte har råd att fly tvingas stanna. Vi vet inte vart vi ska ta vägen eller hur. Vi är födda att dö, säger Halim Karimi till AFP.

Om provinsen Helmands huvudstad Lashkar Gah, med runt 200 000 invånare, skulle falla i talibanernas händer skulle det innebära en massiv strategisk och psykologisk förlust för regeringsstyrkorna, enligt bedömare.

Afghanistans regeringsstyrkor – tränade och utrustade av USA – beskrivs vara pressade till bristningsgränsen av talibanerna. Enligt generaler inom militären har det kraftigt minskade stödet från amerikanska luftstyrkor satt käppar i hjulet för regeringsstyrkornas förmåga att slå tillbaka mot extremistgruppen, rapporterar AFP.

Den offensiv som talibanerna inledde i samband med att USA började dra tillbaka sina soldater från Afghanistan har nu pågått i runt tre månader. Enligt Rädda Barnen har omkring 80 000 barn blivit internflyktingar sedan juni då de senaste striderna tog fart och många skolor och kliniker har blivit förstörda.

Senast den 11 september ska de sista amerikanska trupperna ha lämnat landet efter 20 års militär närvaro, enligt beslut från president Joe Biden.