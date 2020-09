Nya rekord i hetta och bränder tecken på klimatförändring

I Woodland Hills, drygt 30 kilometer söder om centrala Los Angeles, uppmättes i söndags 49,4 grader. Det är den högsta temperatur som officiellt har uppmätts i regionen, enligt USA:s motsvarighet till SMHI, National weather service, NWS. På en rad andra orter uppmättes liknande rekord.

Hettan och de höga temperaturerna gjorde att NWS utfärdade värmevarningar för nästan hela Kalifornien.

Det är andra gången på kort tid som delstaten svettas i en extrem värmebölja med hundratals nya temperaturrekord. Den 16 augusti, uppmättes 54,4 grader i Death Valley. Noteringen granskas just nu av Meteorologiska världsorganisationen, WMO, och om den godkänns är den en av de högsta temperaturer som har uppmätts i världen.

Extremvärmen spär på de stora skogsbränderna som har pågått i veckor. Bränderna är nu de största som har uppmätts i Kalifornien och omfattar närmare 8.500 kvadratkilometer, en yta något större än hela Södermanland.

”Det är helt galet. Vi har slagit nytt rekord och vi har inte ens kommit in i brandsäsongen som normalt är i oktober–november”, sa Richard Cordova vid Kaliforniens brandmyndighet till CNN.

Värmeböljorna och torkan är en provkarta på vad klimatförändringen leder till. Klimatförändringen och den globala temperaturhöjningen är inte den direkta orsaken till extremvädren och naturkatastroferna, utan den förstärker effekterna.

Enligt WMO är de extremt höga temperaturerna del av en trend. På grund av klimatförändringen sätts temperaturrekord oftare än tidigare och värmeböljorna är både fler och mer intensiva.

Globalt var juli den varmaste juli som har uppmätts på norra halvklotet och havsisen i Arktis hade den lägsta utbredning som noterats en julimånad. Perioden januari till juli i år var den näst varmaste som har uppmätts.

Jämfört med det tidiga 1970-talet har sommartemperaturen ökat med 1,8 grader i norra Kalifornien. Det har bland annat lett till ökad avdunstning och torrare jordar och växtlighet som ger förutsättningar för fler skogsbränder. Och bränderna har blivit fler utanför den ordinarie brandsäsongen.

En brandman bekämpar bränder i Madera County i Kalifornien. Foto: Josh Edelson/AFP

Enligt en ny studie har sedan 1970-talet ytan som brinner under sommarmånaderna juni till september ökat med 800 procent. Totalt under hela säsongen har skogsbrändernas yta femfaldigats under samma tid.

Värmen och bränderna som just nu plågar Kalifornien är en parallell till det som hände i Australien i december och januari. Varken i USA eller i Australien kom händelserna som någon överraskning utan är något som klimatforskare har varnat för. Höjda medeltemperaturer, långvarig torka har på båda håll bäddat för värmerekord och extrema bränder innan den egentliga brandsäsongen börjar.

Kalifornien och Australien har länge haft ett samarbete när det gäller brandflyg. Eftersom deras brandsäsonger tidigare har infallit vid olika tidpunkter har man kunnat dela på de kostsamma och högt specialiserade flygen. Nu har brandsäsongerna förlängts på båda håll så att de överlappar varandra. I Australien vädjade brandexperter redan innan de stora bränderna till politikerna att landet borde satsa på egna stora brandflygplan. Efter de rekordstora bränderna kom också sådana löften från politiskt håll.