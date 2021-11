Nytt spår efter Jimmy Hoffas kvarlevor

I flera decennier var den hårdföra och kontroversiella Jimmy Hoffa USA:s mäktigaste fackföreningsledare. Han försvann för drygt 46 år sedan han åkt till ett möte med två maffialedare på en restaurang utanför Detroit. På en parkeringsplats i Bloomfield Hills upphör alla spår.

Mysteriet med Jimmy Hoffas försvinnande har fortsatt att fascinera. Det har hela tiden kopplats ihop med den amerikanska maffian, som Hoffa hade en turbulent relation med.

Nu är Hoffa föremål för en ny FBI-utredning, koncentrerad till en tidigare soptipp i New Jersey. Sonen till en tidigare arbetare på soptippen har berättat för en journalist att hans pappa på sin dödsbädd sagt att han fått i uppdrag av okända män att begrava Hoffas kropp i en ståltrumma.

Agenter genomförde en undersökning på plats den 25 och 26 oktober. En talesperson för FBI säger till New York Times att data för närvarande analyseras.

Det har genomförts flera misslyckade sökningar efter Hoffas kropp genom åren. I Michigan har utredare letat efter kroppen på en bondgård och under en pool. I New Jersey har det spekulerats om att kvarlevor finns under New York Giants hemmaarena.

För snart 20 år sedan hävdade Frank ”The Irishman” Sheeran, som kopplas till en inflytelserik maffiafamilj, att han skjutit Hoffa på uppdrag av en maffialedare. Detta sedan Hoffa hade hotat att avslöja maffians affärer med fackföreningen Teamsters under de år då Hoffa själv satt i fängelse för bland annat bedrägeri. Händelsen skildras i Martin Scorseses film The Irishman från 2019, med Robert De Niro och Al Pacino i huvudrollerna. I filmen Hoffa från 1992 spelas fackföreningsledaren av Jack Nicholson.

1982 dödförklarades Jimmy Hoffa officiellt. Sedan slutet av 1990-talet fram till i år har hans son James P Hoffa varit ordförande för transportarbetareförbundet Teamster. Med omkring 1,4 miljoner medlemmar är det fortfarande USA starkaste fackförbund.