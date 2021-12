Nyvaccinerad Trump mötte burop

Trump låter sig under en pågående turné intervjuas av den tidigare Fox News-profilen Bill O'Reilly. I Dallas frågade O'Reilly Trump om han hade fått sin tredje spruta, varpå Trump svarade ja.

Publiken svarade med burop och annat häcklande, vilket Trump tillbakavisade – ”don't, don't, don't, don't...” – medan han viftade med handen.

Efter regeringstiden har Trump motsatt sig all obligatorisk vaccinering, men under den pågående turnén har han uppmanat sina anhängare att vara stolta över att vaccineringen tog fart under hans styre. I Dallas sade han bland annat att det bidrog till att det inte gick mycket värre än det har gjort.

I en intervju med Wall Street Journal i september sade ex-presidenten att han ”förmodligen inte” skulle låta sig vaccineras med en tredje dos.

