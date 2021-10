Oberoende ryska nyhetskanalen: Patriotiskt att kritisera makthavare

Dozjd kallar sig ”den optimistiska kanalen”. Redaktionen ligger mitt i centrala Moskva, i det hippa restaurangkvarteret Flakon. Jag promenerar rakt in, väntar i receptionen och blir upphämtad av chefredaktören utan att någon ens kontrollerar min ryggsäck.

– Vi har aldrig dolt vad vi håller på med. Vi publicerar våra inkomster, vi berättar vad som pågår på redaktionen. Det skulle se konstigt ut om vi barrikaderade oss bakom tre vägspärrar och tjugo vägbommar, säger Dozjds chefredaktör Tichon Dziadko.

Han ler inte många gånger under intervjun. Den som är chefredaktör för ett oberoende ryskt medium lever i ständig krisberedskap.

I slutet av augusti blev kanalen den senaste i raden av ryska medier att erhålla stämpeln ”utländsk agent” av ryska justitieministeriet. Tidigare har bland annat Meduza, Mediazona och Radio Svoboda fått stämpeln. Det innebär att de måste inleda varje nyhetssändning eller reportage med ett styltigt meddelande: ”Detta material har producerats av ett medium som fyller funktionen av utländsk agent”.

– I 15 sekunder måste vi visa det här meddelandet. Om det uppstår en teknisk miss och det blir tio sekunder kan vi få böter på 300 000 rubel (motsvarande 35 000 kronor). Om någon publicerar en story om hemlösa kattungar och glömmer bort att tala om att vi är utländska agenter får vi också böter. Om vi inte betalar kan jag eller Natalia Sindejeva (ägaren till Dozjd) dras inför rätta. Hotet hänger ständigt över våra huvuden, konstaterar Tichon Dzjadko.

Över Dozjds redaktion hänger lysrör i kanalens rosa färger. Dozjd, som internationellt kallar sig TV Rain (Dozjd betyder regn) har i dag ca 45 000 fasta prenumeranter. Foto: Anna-Lena Laurén

Över redaktionen och dess öppna arbetsstationer med datorskärmar hänger lysrör i Dozjds mörkrosa färger. Interiörerna är som från vilken 2020-talsredaktion som helst, arbetet pågår alla dagar. Och alla vet att den här redaktionen när som helst kan stängas.

– Lätt som en plätt. De behöver bara skicka in brandinspektionen och be dem hitta någon förseelse. Det är så man fattar politiska beslut, konstaterar Tichon Dziadko torrt.

Att råka ut för repressalier är ingenting nytt för Dozjd. År 2014 slängdes de ut ur sina lokaler i konstnärscentret Krasjnyj Oktjabr. Samma år uteslöts Dozjd från det ryska kabelnätet och blev hänvisade till att sända endast via internet. Den krisen överlevde kanalen, tack vare att antalet betalande prenumeranter stabiliserade sig.

Men den viktigaste förändringen, enligt Dziadko, var när Dozjd började lägga ut sina nyhetssändningar på Youtube för två år sedan.

– Då fick vi genast många fler tittare. Samtidigt fick vi reklamintäkter från Youtube. Det är en affärsmodell som fungerar. I fjol var första gången på sju år som vi gick plus.

De tittare som betalar en fast årsavgift får tillgång till allt material som Dozjd sänder på kanalens hemsida, inte bara nyhetssändningarna.

Om vi på grund av ett tekniskt misstag inte visar flashen att vi är utländska agenter inför varje inslag så får vi böter. Om det råkar bli tio istället för femton sekunder så får vi också böter, konstaterar chefredaktör Tichon Dziadko. Här förbereder sig han och teknikern Ivan Berstein inför kvällens nyhetssändning. Foto: Anna-Lena Laurén

Med sina cirka 45 000 fasta abonnenter är Dozjd visserligen ingen stor aktör i ett land med 145 miljoner invånare. De statliga propagandakanalerna har miljontals tittare. Samtidigt är prenumeranterna ytterst trogna. När Dozjd fick stämpeln ”utländsk agent” ökade antalet donationer.

– Varje gång vi hamnar i en kris märker vi hur lojala våra tittare är. Vi får en massa samtal, brev och donationer, folk känner igen oss på gatan. Om tittarna är villiga att betala pengar så innebär det att vi betyder något för dem. Det är något att vara stolt över, säger Dziadko.

Lagen om utländska agenter trädde i kraft i Ryssland redan 2012. Att den nu har börjat användas på ett så omfattande sätt har enligt Dziadko att göra med flera olika faktorer.

– Pandemin har ökat missnöjet med makthavarna. Inför duma- och kommunalvalen i september kände Kreml ett behov av att öka kontrollen. Samtidigt har Kreml slutat låtsas att Ryssland är demokratiskt. Det är svårt att kalla sig en demokrati om man försöker förgifta sina oppositionsledare.

För ett år sedan förgiftades den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj av säkerhetstjänsten FSB. Han överlevde mordförsöket tack vare vård i Tyskland och återvände sedan till Ryssland, där han dömdes till tre och ett halvt år i fängelse. Det satte igång omfattande demonstrationer, som Dozjd ambitiöst har bevakat. Något som knappast gjorde tv-kanalen mer önskvärd ur Kremls synvinkel.

Samtidigt har den ryska journalistkåren under de senaste tio åren professionaliserats. Den grävande journalistiken mår bättre än någonsin. Under de senaste åren har till exempel Proekt, Vazjnye istorii och The Insider gjort en mängd avslöjanden om korruption på högsta nivå.

I år förklarades samtliga chefredaktörer till dessa tre nyhetsmedier som ”utländska agenter”. Alla har lämnat Ryssland men fortsätter sitt arbete utomlands.

– Det är inte optimalt att göra grävande journalistik utomlands. Jag tror visserligen att det är möjligt, men jag skulle ändå föredra att jobba i Ryssland, jag vill vara på plats. Det är mitt land, säger Roman Badanin i en telefonintervju från sin nuvarande bas på Stanford University i Kalifornien.

Badanin var chefredaktör för den grävande sajten Proekt, som nu har lagts ner. Istället har han öppnat en ny grävande sajt med det självironiska namnet Agenstvo. Deras senaste avslöjande handlar om hur Rysslands vice justitieminister Oleg Sviridenko, som leder kampanjen mot utländska agenter, har investerat i franska lyxfastigheter via sin exfru.

– Den oberoende pressen är helt enkelt mycket bättre än den Kremllojala. De sistnämnda sysslar med propaganda, inte journalistik, säger Abbas Galljamov. Han är analytiker och före detta talskrivare för Kreml.

Länge såg Putinregimen den oberoende journalistiken i Ryssland som marginaliserad och irrelevant. Samtidigt var den ett bevis på att Ryssland inte var någon diktatur. Därför lät man den i stort sett vara.

– Så är det inte längre. I en situation där Putin blir alltmer impopulär måste han agera. Dra åt tumskruvarna. Istället för att stänga oberoende medier stämplar han dem som ”utländska agenter”. Det är ett optimalt sätt att utöva påtryckning utan att övergå till total repression. Putin vill undvika att göra Ryssland till ett Nordkorea, säger Abbas Galljamov.

Sedan Dozjd grundades 2008 har man kallat sig ”Den optimistiska kanalen”. Det valspråket håller Dozjd fast vid, trots tilltagande snålblåst. Foto: Anna-Lena Laurén

Den här sortens repressionsåtgärder är psykologiskt mycket tungt för journalisterna.

– Det känns för jäkligt att bli kallad fiende till sitt eget land, säger Tichon Dziadko. Dozjd är en patriotisk kanal. Vi lyfter fram orättvisor därför att vi vill göra Ryssland bättre, att kritisera makthavare är fosterländskt.

Men arbetet fortsätter. Klockan tio i åtta sätter sig Dziadko i studion. Han har en nyhetssändning att sköta.