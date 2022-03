Ökända Wagnergruppen pekas ut som delaktig i kriget i Ukraina

”Jag är Wagner” är ett tryck som synts på flera t-tröjor i Centralafrikanska republikens huvudstad Bangui, enligt AFP, under den senaste veckans demonstrationer som är bland de få i världen som arrangerats till stöd för den ryska invasionen av Ukraina.

Ett plakat gör gällande att ”Ryssland räddar Donbass från krig”, enligt samma källa, vilket är en direkt upprepning av president Vladimir Putins svepskäl för invasionen.

Centralafrikanska republiken tog för ett par år sedan hjälp av den ryska legoknektarmén Wagnergruppen som avstyrde en rebelloffensiv mot huvudstaden. Nu har läget stabiliserats i landet och Wagnergruppens soldater ska i stor skala ha lämnat sina posteringar där för att resa till Ukraina. Detta ska ha skett i slutet av januari, för fem veckor sedan, enligt The Daily Beast som bland sina källor anger en person som varit frihetsberövad av Wagnergruppen.

Gruppen kontrolleras av den Putin närstående oligarken Jevgenij Prigozjin och tros ha över 4 000 soldater till sitt förfogande. Många av dessa har satts in i Mali för att skydda militärjuntan mot militanta islamister, vilket bidragit till europeiska länders beslut att dra sig ur Mali. De har tidigare varit involverade i Ukraina och har anklagats för krigsbrott både i Ukraina och i Syrien.

Nu skriver brittiska The Times att mellan 2 000 och 4 000 legosoldater stationerats i den östra utbrytardelen av Ukraina inför invasionen och 400 soldater från just Wagnergruppen ska ha rest in i Ukraina via Belarus. Målet med denna operation ska enligt The Times vara att förbereda för invasionen genom underrättelser, att utföra sabotage och identifiera mål samt att försöka eliminera personer med ledande befattningar i Ukraina. Mord på regeringsföreträdare ska belönas med generösa bonusar, enligt The Times. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt att han är ”mål nummer ett” för de angripande styrkorna.

– De är väldigt effektiva för de är svåra att hitta. De kan dyka upp från skuggorna, utföra väldigt våldsamma dåd och sedan försvinna igen, utan att det är uppenbart vem som är ansvarig, säger den tidigare kommendören Sir Richard Barrons till The Times.

Eftersom gruppen inte är direkt kopplad till den ryska regeringen kan Moskva förneka samröre, något Putinregimen gör med halv hand. För samtidigt som Wagnersoldater utför operationer på eget initiativ, är deras kopplingar till den ryska regimen uppenbara och det är därför svårt att avgöra hur stort Rysslands engagemang är. I Mali kan Ryssland genom Wagnergruppens närvaro skaffa inflytande, utan att Putinregimen belastas för eventuella bakslag.

Varför Wagner, när Ryssland har mycket bättre enheter för detta?

Uppdraget de nu har på plats i Ukraina är inte i linje med deras vanliga åtaganden, enligt militäranalytikern Ruslan Trad som specialiserat sig på Wagnergruppen. Han menar att deras egentliga uppdrag är höljt i dunkel.

– Tills i dag har de – Wagner – inte deltagit i mordförsök. Varför Wagner, när Ryssland har mycket bättre enheter för detta? säger han till The Independent och syftar på specialförband som Spetsnaz.

Det ursprungliga motivet kan i stället ha varit att vara på plats för att efter ett snabbt maktövertagande delta i utplånandet av oppositionen, spekulerar han.

Ett maktövertagande, som ser ut att dröja betydligt längre än Putin inledningsvis hoppades, om det alls sker.

