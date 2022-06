Ökande antal covidfall även i USA men få döda

Antalet sjuka i covid-19 är i dag över tre miljoner i USA enligt statistik från sajten Worldometer. Kurvan är på lätt uppgång samtidigt som den är långt ifrån toppen i slutet av januari då nästan 18 miljoner bekräftats smittade.

Men trots att många åter smittas ser antalet avlidna till följd av viruset inte ut att öka, konstaterar New York Times på måndagen. Något som kan förklaras med att betydligt fler amerikaner i dag har ett vaccinskydd än tidigare.

– Under tidigare vågor fanns det stora fickor med människor som antingen inte hade vaccinerat sig eller som ännu inte hade genomgått sjukdomen, vilket gjorde att de var lika utsatta för risken att dö som folk var i början av pandemin, säger Dr. David Dowdy, epidemiolog vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

– Dessa fickor finns inte längre.

Men viruset fortsätter också att kräva liv framför allt bland de äldre och ovaccinerade och varje dag avlider i genomsnitt 314 personer vilket är en tiondel av de som avled under toppen i januari. Enligt New York Times står covid-19-dödsfallen för dubbelt så många dödsfall per dag som självmord och bilolyckor.