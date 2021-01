Oklart hur Trump nu ska nå sina supportrar

USA-valet 2020

När Twitter beslutade sig för att stänga av Donald Trumps Twitterkonto den 9 januari, dagar efter stormningen av Kapitolium, förlorade han sitt främsta kommunikationsverktyg. Under sin tid som president hann Donald Trump skriva över 34.000 inlägg, inlägg som enligt Vita huset var officiella uttalanden från presidenten.

Bloomberg spekulerade under måndagen i huruvida Donald Trump, när han inte längre är president, skulle kunna komma att skapa en egen tv-kanal eller till och med en konkurrent till Twitter för att tjäna pengar på sina lojala följare, men exakt hur han kommer att kommunicera i framtiden är fortfarande okänt.

Att särskilt Twitter hade en central roll för Donald Trump märktes inte minst genom att hans allra flesta Facebookinlägg, i alla fall sedan valet den 9 november, var identiska med hans Twitterinlägg men publicerade i grupp och några timmar senare, som om någon av Facebooksidans administratörer kopierat och klistrat in Donald Trumps inlägg från Twitter.

Men det är inte bara Twitter Donald Trump bannlysts från. Nyhetssajten Axios gjorde den 11 januari en sammanställning av alla tjänster som antingen förbjudit eller begränsat den före detta presidenten. Det rör sig bland annat om Twitch, Snapchat och Shopify, som tillhandahöll Donald Trumps webbutik. Facebook och Instagram har även dem tillfälligt begränsat Donald Trump från att publicera inlägg.

Donald Trump har sedan dess försökt nå sina följare via flera olika tekniker. I samband med att hans Twitterkonto stängdes ned försökte Trump i stället att få ut sitt budskap via sitt officiella presidentkonto. Meddelandena som han skrev togs dock snabbt ned av Twitter. Samma sak skedde senare samma dag när den före detta presidenten i stället använde sig av presidentvalskampanjens konto, ett konto som sedermera togs ned. Han har också, via Vita Husets webbsida, skickat ut officiella uttalanden.

https://twitter.com/EricLiptonNYT/status/1347735611503996928

Donald Trump har, kanske något förvånande, inte skapat konton på sajter som är dedikerade till personer som stängs av från de stora sociala medier-sajterna, som Gab och Parler. Enligt Trumps lokaltidning i Florida, Tampa Bay Times, fanns det diskussioner om att skapa konton där, men det initiativet stoppades av Donald Trumps svärson Jared Kushner. Till Tampa Bay Times säger kommunikationsrådgivaren Nu Wexler att det beslutet var logiskt, eftersom Donald Trump då skulle gå miste om en bredare publik.

”Då skulle han inte känna ruset av att bråka med demokrater”, säger Wexler till tidningen.

Vad Donald Trump dock fortfarande har är kontaktuppgifter till de miljoner supportrar som samlats in via till exempel presidentkampanjens appar, som han kan använda för att nå ut till anhängare. Men sedan åtminstone 6 januari har Trumpkampanjen heller inte skickat ut några e-postmeddelanden till sina prenumeranter, enligt Twitterkontot ”Trump Fundraising Emails” som för statistik över meddelanden från Trumps presidentvalskampanj. De e-postmeddelanden med förfrågningar om att donera pengar som skickats har i stället skickats från det republikanska partiet, enligt National Review.

https://twitter.com/TrumpEmail/status/1351889541414727684

Enligt Tampa Bay Times kommer det dock bli svårt för Donald Trump att i praktiken använda sig av dessa uppgifter för att till exempel samla in pengar, eftersom stora betalningstjänster som Stripe, Paypal och Square stängt ned Trumpkampanjens konton.

