Olaf Scholz vald till Tysklands förbundskansler

Förbundskanslervalet genomfördes under onsdagsmorgonen i riksdagshuset i Berlin. 707 av förbundsdagens totalt 736 ledamöter deltog i omröstningen.

Talmannen Bärbel Bas presenterade resultatet, och konstaterade att Olaf Scholz med 395 ja-röster fått mandat att bilda regering.

– Accepterar du resultatet, frågade hon Olaf Scholz, som log och nickade.

– Det var högt och tydligt, skämtade Bärbel Bas.

Resultatet innebär att Olaf Scholz socialdemokrater har fått klartecken att bilda regering med miljöpartiet De gröna och marknadsliberala FDP. En sådan röd-grön-gul så kallad trafikljuskoalition har tidigare förekommit på delstatsnivå, men aldrig på förbundsnivå.

Bärbel Bas inledde omröstningen under onsdagsmorgonen med att hälsa Angela Merkel välkommen. Förbundskanslern mottog applåder som varade så länge att hon fick resa sig upp flera gånger för att tacka.

Angela Merkel, som valdes till förbundskansler den 22 november 2005, hade kunnat bli den kansler som suttit längst vid makten i Tyskland – om hon blivit kvar till den 17 december. Nu behåller Helmut Kohl, kristdemokraten som regerade mellan 1982 till 1998, rekordet.

Under onsdagsmorgonen samlades förbundsdagens ledamöter i riksdagshuset i Berlin för att rösta om den blivande förbundskanslern. Foto: Lovisa Herold

Olaf Scholz tar över makten i Tyskland i ett känsligt läge. Pandemins fjärde våg slår hårt mot landet. Antalet bekräftade coronafall per dag har under november och december varit fler än någonsin tidigare. Belastningen på intensivvårdsavdelningarna är något lägre än under den andra vågen, men ökningen ser ännu inte ut att avta.

Utvecklingen har fått Olaf Scholz att föreslå att förbundsdagen röstar om att införa obligatorisk vaccination mot covid-19. Förslaget har väckt kritik och utlöst demonstrationer i flera tyska delstater.

