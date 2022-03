Oleksanders fru dog i attacken: ”Jag kommer alltid att älska henne”

ÄNKLINGEN

De hade borstat tänderna och skulle just gå och lägga sig. Ljudmyla Kruk hade krupit ner under täcket, Oleksander Kruk satt i sin badrock på sängkanten.

Klockan var nästan elva, på kvällen den 1 mars. Oleksander ropade till nioårige sonen Denis i andra rummet att han skulle sluta spela spel på sin padda.

– Då kom explosionen.

Den ryska roboten slog ner tio meter från familjen Kruks hus. Oleksander kände en enorm hetta i ansiktet. Han satt nära ett fönster, på övervåningen. Splitter från glas och metall slungades med hög kraft in i hans ansikte och huvud, och taket störtade in.

Allt blev eld och blod.

– Jag hade blod i ögonen, det var blod överallt. Jag kunde inte se.

”Väggen låg över hennes kropp. Hon fick inte luft. Hon kvävdes till döds.”

Han minns inte allt som skedde. Men han vet att en av husets väggar rasade över Ljudmyla. Hon dog där, intill sin make som inte kunde se för blodet som forsade i hans ansikte.

– Väggen låg över hennes kropp. Hon fick inte luft. Hon kvävdes till döds.

Det har gått tre dagar sedan attacken när vi träffar Oleksander. Han står i det som var hans och Ljudmylas sovrum. En 32-årig änkling med bandage runt huvudet. Ansiktet är fullt av sår.

”Jag tänker att jag kunde ha gjort något för att rädda henne. Men jag såg inget. Mina ögon var fyllda av blod”, säger Oleksander Kruk. Foto: Paul Hansen

Det finns få väggar kvar i hans hus, och knappt något tak. Oleksander kan se rakt ut i kratern som den ryska kryssningsroboten slog upp. Allt omkring honom är förvridet och krossat. På gårdsplanen står familjens bil, en grå Hyundai, totalt demolerad. Det luktar bränd plast. De närmaste grannarnas hus är lika förstörda.

I de här kvarteren ligger husen tätt. Här har strävsamma busschaufförer och hårfrisörskor och kommuntjänstemän och militäranställda vårdat och byggt ut sina småhus i decennier för att göra dem mysigare och rymligare.

Grannarna är inte sällan varandras närmaste släktingar. Ofta bor flera generationer under samma tak. Att ha sina gamla svärföräldrar eller föräldrar boende på undervåningen är mer regel än undantag. Alla känner alla, de firar högtider och äter middagar tillsammans.

Serhij Melnyk samlar ihop mat som kan räddas efter bombningen som helt förstörde hans hus. Den ryska attacken dödade hans dotter Kateryna. Hon blev 29 år. Serhijs barnbarn, ettåriga Lisa, överlevde. Foto: Paul Hansen

Tre kvinnor dog i robotattacken. Oleksander kände dem väl.

Hans närmaste granne Kateryna blev 29 år, en mamma i samma ålder som hans egen fru Ljudmyla. Roboten slog ner rakt på det hus där Kateryna levde med sin man, sin dotter och sina föräldrar. Dottern Lisa överlevde mirakulöst.

Ljuba, Oleksanders granne på andra sidan, blev 68 år. Det tog ett dygn innan en räddningsarbetare hittade henne. Hon låg under en nedstörtad vägg, precis som Oleksanders fru.

– Ljuba var så snäll. En sån trevlig gumma.

”Hon tyckte om att laga mat och att titta på tv-serier på kvällarna. Vi hade det så bra. Hon älskade mig och hon älskade vår son”

Orkar han berätta om sin hustru? Oleksander nickar. Han behöver bara samla sig i ett par sekunder.

– Hon älskade att krama sin son. Hon tyckte om att laga mat och att titta på tv-serier på kvällarna. Hon jobbade på turistbyrån. Vi hade det så bra. Hon älskade mig och hon älskade vår son. Titta här…

Oleksander tar fram en mobiltelefon ur fickan. Han vill visa ett foto. Det är Ljudmylas telefon, berättar han medan han bläddrar fram rätt bild.

– Hon höll telefonen i sina händer när hon dog. Den klarade sig.

Ljudmyla och Oleksander Kruk på en georgisk restaurang i grannstaden Rivne, den 11 december 2021. Foto: Privat

På mobilbilden är Ljudmyla och Oleksander finklädda. Båda ler mot kameran. Fotot togs den 11 december, berättar han, på Ljudmylas systers födelsedag. De firade på en georgisk restaurang i Rivne, ett par timmar från Zjytomyr.

– Ljudmyla tyckte om georgisk mat.

Han håller kvar blicken vid bilden av sin leende hustru, på mobilens skärm.

– Jag tycker inte om georgisk mat.

Oleksander har gröna ögon. Hans blick under bandaget är svår att beskriva. Den kan försvinna i fjärran. Ibland fylls den av hat, som när han pratar om Putin. Stundtals syns smärtan så starkt i hans ögon att det är svårt att inte att titta bort.

Änklingen står blick stilla medan isvinden blåser in i hans trasiga hus. Han talar tålmodigt om allt han förlorat. Det är flera minusgrader, men Oleksander verkar inte känna kylan.

– Jag vill berätta. Jag vill att alla ska veta.

Det är farligt att stå på övervåningen. För att komma upp hit klättrade vi uppför en trasig trappa. Det är hål överallt och det känns som om huset kan rasa ihop när som helst.

Nioårige Denis var här uppe och han överlevde, trots att hela hans rum förstördes. Denis har berättat för sin pappa att han hoppade ner från taket efter explosionen.

– Han är på landet nu, hos släktingar.

”Det är svårt för mig att stå här”, säger Oleksander Kruk. Hans hustru Ljudmyla dog här, på övervåningen i deras hus. Foto: Paul Hansen

Oleksander berättade själv för sin son att hans mamma dött i explosionen. Denis blev förtvivlad, det kunde pappan se. Han såg också att Denis ansträngde sig för att inte gråta.

– Han försöker vara en stark liten man. Jag sa att hans mamma är i himlen, och att han kan prata med henne om han vill. Och att hon lyssnar.

Talar du också med Ljudmyla?

– Ja. När jag är ensam.

Tror du att hon kan höra?

– Ja.

Vad säger du till henne?

– Jag säger att jag älskar henne. Och att jag alltid kommer att älska henne.

Bild 1 av 2 Änklingen Oleksander Kruk och hans pappa tar med sig familjefoton och kläder från sitt raserade hus. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 2 Frivilliga Zjytomyrbor strömmar till kvarteret och bildar långa langningskedjor för att röja i förödelsen efter den ryska roboten. Foto: Paul Hansen Bildspel

BÄSTISEN

Hon försöker förstå att hon överlevt. Och att hon förlorat sin bästa vän.

I t-shirt och grå mjukisbyxor ligger Vita Ustymovytj på regionsjukhuset och tänker på Ljudmyla.

Oleksanders fru var både Vitas bästis och närmaste granne. Deras nioåriga söner har varit oskiljaktiga, de spelar i samma fotbollslag och har lekt nästan varje dag sen de var små.

I kvarteret var de fem familjer som gjorde allt tillsammans. De firade födelsedagar, åkte på helgutflykter, spelade volleyboll och grillade i skogen med ungarna.

Dagen innan den ryska roboten slog ned hade familjerna just kommit tillbaka från en gemensam vintersemester i Karpaterna.

– Vi hade med oss en stor släde, gick upp högt i en backe med barnen – och så åkte vi ner. Det var så mycket skratt och skämt, så var det alltid i vårt gäng. Och Ljudmyla…

Vita Ustymovytj fick splitter i levern och i ansiktet från den ryska roboten. Hon överlevde – men förlorade sin bästa vän Ljudmyla. På sjukhuset kramas hon om av maken Ihor Ustymovytjs mamma Larysa Susjitska. Foto: Anders Hansson

Vita hejdar sig. Varje gång hon försöker prata om bästisen och grannen som kvävdes under en nedstörtad vägg, faller hon i gråt. Hon torkar tårarna med en bandagerad hand.

– Ljuda... hon var själen i vårt gäng. Hon var alltid så rolig och hjälpsam. Vi hade en skämtsam, lite tuff jargong.

Kanske, funderar Vita, hade gängets snack låtit brutalt i en utomståendes öron.

– Men vi kände varandra sen så många år. Vi tog inte illa upp när någon skämtade lite grovt.

Vita är revisor, en 33-årig trebarnsmamma som ”mest har varit mammaledig de senaste åren”, som hon säger. Hon fick själv svåra skador i missilattacken och har varit sövd efter flera operationer när vi träffar henne. Splitter från explosionen trängde in i Vitas kropp och ansikte.

– Jag fick splitter i levern. Och på andra ställen.

”När vi kom ner i källaren sa jag till min man: Jag tror att jag har en skada. Sen sjönk jag ner på golvet.”

Buksmärtorna är svåra. På natten är det tungt att andas. Vita har även splitterskador i halva ansiktet och i ena örat. Huden är grönfläckig. Den gröna färgen är rester av desinficeringsmedlet från operationen, när läkarna försökte få bort splittret från alla hennes sår.

Hon lyfter upp ena armen och visar. Flera fingrar bröts och något gick ur led.

– Jag tror att läkarna har sågat av min vigselring nånstans här under bandaget.

När roboten detonerade var Vita på väg till sin treåring Tymofij, som låg i sin säng. Hon hade just väckt sin make Igor, som lagt sig för kvällen och somnat. En granne hade ringt och berättat att det var flyglarm, och att familjen måste gå ner i källaren.

Då kom smällen. Husets väggar rasade in.

– Tymofij fick ett djupt skärsår i ena benet. Jag sprang mot honom och skrek. När vi kom ner i källaren sa jag till min man: Jag tror att jag har en skada. Sen sjönk jag ner på golvet.

Sammanbitet försöker Larysa Susjitska städa i det utbombade hus där hon och maken Volodomyr levt tillsammans med dottern Vita, svärsonen Ihor och deras barn. Foto: Anders Hansson

En ambulans körde Vita till sjukhuset. Först senare fick hon veta att hennes bästa vän dött i attacken. Ljuda, som Vita alltid kallade henne, hade inga splitterskador alls i kroppen.

- Hennes kropp var helt oskadd, hon såg ut som vanligt, men var ändå död. Jag drömmer om henne varje natt när jag ligger här.

Vitas make Ihor och hennes mamma Larysa sätter sig intill henne på sjukhussängen. Igor klappar sin fru försiktigt på knäet, igen och igen. Vitas pappa Volodymyr står en bit bort. Hela familjen gråter, men Volodymyr kämpar fram ett leende.

– Hon lever ju ändå, min dotter. Tack Gud för att hon lever.

I sjukhusfönstret står en liten inramad ikon av en kyrkofader. Kristendomen har en stark ställning i Ukraina. Vitas familj tillhör den ortodoxa kyrkan.

Larysa och Volodymyr har tagit med sig soppa, ångade grönsaker och några kokta ägg till sin dotter på sjukhuset.

– Det är snäll mat för magen, säger Larysa.

Förvridna bilvrak och söndertrasade hus. Förödelsen är enorm efter att de fyra ryska robotarna slog ner i Zjytomyr på kvällen den 1 mars. Foto: Anders Hansson

Hon och Volodymyr är båda drygt femtio år gamla. De bor i samma hus som dottern Vita, svärsonen Igor och de tre barnbarnen – det hus som nu är raserat. Många lever så i grannskapet, med tre generationer under samma tak.

Larysa och Volodymyr var också hemma när roboten slog ned och förstörde huset.

När fotograf Anders Hansson första gången träffade Larysa stod hon i sitt utbombade hem, i ett rum utan väggar, och försökte städa. Hon skakade stoft och damm från kläder och sopade golvet, medan tårarna strömmade.

Larysa sopade med jämna, noggranna tag, men var så ledsen att hon nästan inte kunde prata. Det fasta greppet om kvasten tycktes vara var det enda som hindrade henne från att bryta ihop.

En bit bort gick hennes make Volodomyr, en van byggjobbare i arbetsjacka och stickad mössa. Han samlade ihop papper och brännbara föremål som förstörts i explosionen. Sedan gick han till kratern som den ryska raketen slagit upp, och slängde skräpet på en eld som han tänt där nere.

Han gick så, fram och tillbaka mellan huset och kratern, medan elden förtärde trasiga familjeföremål.

Mitt i kratern efter den ryska roboten eldar Volodymyr Susjitskiy upp trasiga husrester i röjningsarbetet. Hans dotter Vita ligger på sjukhus med splitterskador i levern efter detonationen. Foto: Anders Hansson

Den som hejdade Volodymyr och försökte prata med honom om hans skadade dotter möttes av ett stort leende och en knuten kampnäve. Hon lever, upprepade han medan elden brann i kratern. Hon lever.

Nu, på sjukhuset, blir Volodymyr förtvivlad av att se sin dotter Vita så illa tilltygad. Han försöker dölja det genom att skämta och le, det är hans vanliga impuls, men han börjar snyfta precis som sin hustru.

Pappa Volodomyr och mamma Larysa kramar sin dotter försiktigt, för att inte öka på hennes smärtor. När Vita försöker resa sig upp gör det så ont att hon genast måste sätta sig.

De försöker ordna en ambulanstransport västerut åt Vita, till Lviv. Där pågår inga strider just nu. Ett sjukhus i Lviv har lovat att hålla en säng åt deras dotter.

– Men sjukhuset har sagt att vi måste hitta en sjuktransport på egen hand. Så vi ringer alla telefonnummer vi kan få tag på, och frågar i diskussionsgrupper på nätet, säger Larysa.

Försiktigt, för att inte öka smärtorna i dotterns kropp, kramar mamma Larysa Susjitska sin dotter Vita Ustymovytj på sjukhuset. Foto: Anders Hansson

Innan de tar avsked pratar Vita om framtiden med sin make och sina föräldrar. Går det att vara kvar i Ukraina? Över två miljoner människor har flytt nu. Vitas syster Iryna gav sig iväg dagen innan, först mot Polen och sedan med sikte på Sverige.

Men Vita har för ont i kroppen och är för trött för att tänka på att fly.

– Jag orkar inte ens ta mig över gränsen till Polen.

En av Vitas läkare, Roman, har uppfattat att vi är journalister från Sverige. När vi lämnar kliniken står han beredd i sin vita rock. Han hejdar oss och säger på engelska:

– Visa den svenska befolkningen vilka brott som Ryssland begår här i Ukraina. Tell the world.

GUBBEN MED KATTEN

Förödelsen i de bombade kvarteren i Zjytomyr är så grotesk och omfattande att den tar andan ur besökaren. Hus efter hus har skadats, många är helt demolerade. Överallt syns tillplattade bilar och föremål som slungats ut av tryckvågen: Skor, leksaker, blomkrukor, sönderslitna böcker, fiskehåvar…

Totalt slog fyra robotar med kraftiga sprängladdningar ner här. Samtliga landade bland bostadshus, inom några minuter, sent på kvällen den 1 mars. De boende diskuterar med varandra om varifrån de sköts. Kom de från Ryssland, eller avfyrades de möjligen från belarusisk mark?

I närheten av bostadsområdet ligger en militärbas, där många i trakten arbetar. Somliga i kvarteret tror att basen var den egentliga måltavlan för attacken. I stället drabbades ett sjukhus på andra sidan bostadsområdet, där ett stort antal fönster och dörrar krossades av tryckvågen.

”Du är en så intelligent katt! Du räddade mig!”. Alla i kvarteret vet vem Ihor Bariak är. Han har bott i samma hus här i hela sitt 68-åriga liv. Förra veckan förstördes halva huset av den ryska roboten – men Ihor och katten Morka överlevde. Foto: Anders Hansson

Man kunde tänka sig att människor som fått sina hus bombade och vars grannar och vänner dödats skulle bli lamslagna av rädsla och förtvivlan. Men sådan är inte stämningen här. Som på många andra håll i Ukraina har de ryska angreppen svetsat samman befolkningen.

Människorna gråter över sina döda, men det är sällan en passiv gråt. Många kanaliserar sin sorg i beslutsamhet och handlingskraft. Alla vi talar med säger att de tänker bygga sina hus igen.

I ett av de mest söndertrasade husen bor Ihor Bariak. Han är ett omtyckt original i kvarteret, en farbror med pälsmössa och en katt som han hela tiden ropar på och kelar med.

”Jag hoppade genast efter och lade mig platt på golvet. Då smällde det”

– Morka? Var är du? Kss-kss! Jamen där är du, kom till mig, du är en så intelligent katt, vad skulle jag göra utan dig?

Katten räddade hans liv den där kvällen, säger Ihor Bariak, när en av de ryska projektilerna bokstavligt talat slog ned i hans trädgård. Explosionen sprängde bort halva huset. Som tur var fanns Igor och katten Morka i den andra änden av huset. De låg båda i Igors säng.

– Jag hörde ett sugande högt ljud, ett vakuumljud – ”wooosh!” – och såg hur katten skuttade ner från sängen, ut på golvet. Jag hoppade genast efter och lade mig platt på golvet. Då smällde det.

Ihor Bariak i sitt vardagsrum – det rum som klarade sig bäst när en rysk robot slog ned i hans trädgård och raserade halva huset. Foto: Anders Hansson

Ihor Bariak har ett fårat ansikte som får honom att se äldre ut än sina 68 år, men kroppen är smärt och snabb som en ung mans. Tre dagar efter attacken ilar han in och ut ur sitt nerrasade hus. Han plockar skräp och försöker rädda föremål som inte är alltför trasiga.

– Jag föddes i det här huset och jag kommer att dö här. Och jag kommer aldrig att förlåta detta. Aldrig!

Ihor har tillbringat många år i den sovjetiska militären, berättar han, innan Ukraina blev självständigt 1991. Han talar länge om strapatser och om utmärkelser han fått, och han talar om heder.

– Vi som bor här i kvarteret vet: Männen som gjorde detta saknar heder. Så här gör man inte.

”Vem bombar bebisar och vanliga medborgare som sover i sina hus?”

Han pekar mot sjukhuset, som ligger alldeles bakom hans hus. Igors dotter dog där på en klinik förra året. Dottern hade svår diabetes men fick den bästa vård man kan tänka sig, enligt Igor.

– Jag älskar det sjukhuset. Och ser du, kvinnokliniken ligger där, med nyfödda bebisar. De fick alla sina fönster förstörda! Vem bombar bebisar och vanliga medborgare som sover i sina hus? Den som gör så är inte en militär, utan en rövare.

När flyglarmet går gubben med katten, Ihor Bariak, ner i det närbelägna sjukhusets skyddsrum. Han känner många av de anställda eftersom hans dotter vårdades här. Foto: Anders Hansson

Igor Bariak säger att polisen har uppmanat honom att överge sitt söndersprängda hus. Det kan vara farligt att sova där, enligt polisen, huset kan rasa in över honom.

– Men jag och katten stannar. Om vi så ska bo under huset. Och jag ska bygga upp det igen, med mina egna händer.

Gubben med katten är omtyckt i kvarteret, och har fått mycket hjälp av grannar och volontärer.

– Jag erbjuder dem vodka, alla som hjälper till. Men det är ingen som vill ha.

Att avstå från öl, vin eller sprit har blivit en patriotisk handling i Ukraina. Försäljning av alkohol är förbjuden sedan den 1 mars. Affärsinnehavare har antingen plockat bort rusdryckerna, eller tejpat för hyllorna och satt upp skyltar om att det inte längre är möjligt att handla alkohol.

Alkoholförbudet handlar om att alla ukrainare måste hålla sig alerta och nyktra under den ryska invasionen, inte minst med tanke på att många tidigare civila nu bär vapen, som volontärer i frivilligkåren.

I Krigets kvarter ser vi ingen som super, inte någon annanstans heller. Men en farbror i 80-årsåldern anförtror oss att han har en gömma, och att han ibland dricker 50 eller 100 gram vodka när flyglarmet går, för att lugna sig.

I krigets kvarter finns smärta och sorg – men även beslutsamhet och handlingskraft. Grannar och frivilliga hjälps åt att röja för att försöka bygga upp husen igen. Foto: Paul Hansen

KVINNORNA I SKYDDSRUMMET

Tre dagar efter attacken hörs hammarslag och ljud av sågklingor överallt. Många trasiga dörrar och fönster har redan hunnit bytas ut.

Volontärer från andra delar av staden kör hit med byggmaterial som skänkts av företag, privatpersoner och av kommunen. Frivilligarbetarna och de boende bildar langningskedjor som börjar rensa området från bråte.

Då och då avbryts återuppbyggnadsarbetet av nya flyglarm. En liten grupp grannar skyndar mot Tanjas och Misjas hus. Paret är bortrest men har det bästa skyddsrummet i kvarteret, i en källare under deras hus.

– Jag har fått nycklarna av Tanja och Misja. Vi litar på varandra och hjälper varandra här i kvarteret, säger 72-åriga Halyna Tretjak.

I 38 år jobbade hon vid en stickningsmaskin på strumpfabriken i Zjytomyr. Maken Vasyl Tretjak arbetade i militären, som många andra män här.

– Jag var chaufför och körlärare. Lärde unga soldater att köra bil, lastbil, buss, bandvagn – alla fordon! I 45 år gjorde jag det, säger Vasyl.

Vasyl Tretjak slungades fyra meter, in i en grind, av tryckvågen. På söndag den 13 mars fyller han 80 år. Tillsammans med sin fru Halyna Tretjak hade han planerat en stor fest för grannar och vänner. ”Nu blir det nog inget”. Foto: Paul Hansen

Söndagen den 13 mars – dagen då detta reportage publiceras – fyller Vasyl åttio år.

– Jag hade tänkt att vi skulle bjuda in alla grannarna på kalas. Så hade vi gjort i vanliga fall. Men inget är som vanligt.

När roboten slog ner häromdagen var Vasyl utomhus. Han stod utanför ytterdörren till deras hus.

– Jag slungades fyra meter av tryckvågen, in i vår järngrind, och förlorade hörseln på ena örat. Den har inte kommit tillbaka, säger Vasyl.

”Mössan flög av av tryckvågen. Det gjorde alla andras mössor också.”

Hans fru Halyna hade hunnit ner i Misjas och Nataljas skyddsrum vid explosionen. Även därnere, under jord, var tryckvågen från explosionen enorm, berättar Halyna. Hon pekar på sin röda stickade mössa.

– Den flög av. Det gjorde alla andras mössor också.

Vasyl gillar egentligen inte att sitta nere i det trånga skyddsrummet, säger han. Men när flyglarmet går den här gången lyckas Halyna få med sin make. På vägen dit tar Vasyl fotograf Paul Hansen i handen och drar med honom också.

Nere i skyddsrummet har de tre kvinnorna Ljuda, Svitlana och Halyna ett vindlande samtal om ukrainsk identitet, om rädslan för bomberna, om Putin och om oron för att klara ekonomin. Foto: Paul Hansen

Nere i den fuktiga och kalla betongkällaren knäpper Paul Hansen på sin diktafon. Den spelar in ett samtal mellan två kvinnor i 60-årsåldern, Ljuda och Svitlana, som är rasande på Vladimir Putin.

På Putins bomber och invasion av Ukraina naturligtvis – men Svitlana och Ljuda är även upprörda över den ryske presidentens lögner. För att motivera sin fullskaliga invasion har Putin sagt att ryssar förföljs i Ukraina, att ukrainare är nazister och att det pågår ett folkmord på ryssar.

”Jag är en sann ukrainare, i blodet, och jag talar ryska.”

Ljuda påpekar att hon är rysktalande.

– Jag talar ryska. Och vet du – jag är ukrainare. Jag är en sann ukrainare, i blodet, och jag talar ryska. Jag kan tala ukrainska om det behövs, men det är lättare med ryska. Jag är van vid det. Har någon slaktat mig för att jag talar ryska? Vem mördade mig?

– Och jag är polska, jag har papper som säger det. Jag har släktingar i Polen, säger Svitlana.

– Min pappa är också polack. Min mamma är ukrainare, säger Ljuda.

– Vi är ett multinationellt land. Vi är hårt arbetande människor.

– Ryssar har aldrig kränkts här. Aldrig. De ljuger.

– Han ljuger.

I 38 år jobbade Halyna Tretjak på strumpfabriken i Zjytomyr. Hennes make Vasyl Tretjak har militär bakgrund, som många i kvarteret. ”Han var i militären i 45 år, som fordonsinstruktör.” Foto: Paul Hansen

Förutom DN:s fotograf sitter två män nere i skyddsrummet. De tiger medan de tre kvinnorna längst in – Halyna, Valera och Ljuda – pratar om sin skräck för bomberna och om oron som de ständiga flyglarmen skapar.

En av kvinnorna pekar mot sin hals. Hon har börjat bära nycklarna i ett snöre runt halsen, berättar hon, för att inte tappa dem i paniken som uppstår ständigt under ett krig.

– Jag har redan tappat min mobil. Jag tappade den när jag sprang. För att mina händer och ben skakade.

Kvinnorna i skyddsrummet talar om filtar, om ficklampor, om möjligheten att fly till någon by på landet. Men vem vet om det är säkrare där? Och pengar och lön – hur blir det med sånt under ett krig?

– Ingen vet om det kommer någon lön nu. Eller om det kommer att finnas jobb.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj meddelade i förra veckan att ukrainare som förlorat sina jobb kommer att få en engångssumma på 6 500 hryvnia, vilket motsvarar 2 150 kronor. Det har kvinnorna i skyddsrummet hört.

– Regeringen ska tydligen ge pengar till de arbetslösa.

– Men det är för de arbetslösa. Jag är inte arbetslös.

– Nej, men du måste få ut något i alla fall.

Flyglarmet är över. Innan de reser sig och klättrar uppför den smala, branta trappan konstaterar en av kvinnorna:

– Det är speciella tider nu.

BORGMÄSTAREN

Under natten mot den 2 mars, när småhusen brann efter robotattacken, publicerade Zjytomyrs borgmästare Serhij Suchomlin ett filmklipp från räddningsarbetet. I klippet syns stadens brandmän ge sig in bland de brinnande husen och försöka få ut människor.

– Killar, det finns en man i det här huset! Var försiktiga! hörs en brandman ropa.

Borgmästaren delade även ett klipp där han från sitt kontor i stadshuset uppmanar medborgarna att förbereda sig för en svår tid.

– Antalet offer i nattens attack vet vi inte än, sa borgmästaren då, medan husen stod i brand.

När vi några dagar senare träffar honom i stadshuset vet han, och vi. Tre döda kvinnor.

Borgmästaren Serhij Suchomlin har Gandhi på väggen och en kalasjnikov på skrivbordet. ”Vi är många pacifister i Ukraina som nu tvingas bli militärer”, säger han. Foto: Anders Hansson

Dessutom har borgmästaren tvingats vända sig till sina medborgare fler gånger med fasansfulla nyheter. Robotar och bomber från Ryssland har fortsatt att regna ner över hans stad. En av dem förstörde en stor skola, bara ett par hundra meter från hans eget kontor i stadshuset.

– I mina tal och filmklipp försöker jag förklara för Zjytomyrborna att vi är ett gäng nu, en stam där alla måste skydda alla, säger borgmästaren.

Det är omöjligt att missa Zjytomyr är en stad under attack. Soldater och frivilliga springer överallt. På gatorna har jättelika spretiga stridsvagnshinder lagts ut, bitar av järnvägsräls som svetsats ihop.

Inne i det gamla stadshuset täcks de stora, vackra fönstren av sandsäckar, och på borgmästarens skrivbord ligger ett automatgevär (där finns även en halväten croissant). Samtidigt har Serhij Suchomlin en bild av ickevåldsikonen Mahatma Gandhi på väggen.

– Jag är pacifist, i mitt hjärta. Men vi är miljontals pacifister i Ukraina som nu har tvingats bli militärer, säger borgmästaren.

Sandsäckar täcker fönstren i Zjytomyrs stadshus, och affärsmannen Ihor Liski (till vänster) har hängt på sig ett vapen och blivit soldat. Borgmästaren Serhij Suchomlin är på väg till sitt tjänsterum. Foto: Anders Hansson

Det ligger en del i det. Under våra två veckor i krigets Ukraina har vi mött ukrainare med vanliga yrken – vårdbiträden, redovisningskonsulter, bartenders – som gått med i frivilligkåren och kvitterat ut ett vapen, för att bemanna en vägspärr eller vakta någon viktig byggnad.

Ukrainare som inte bär vapen blir ofta volontärer på andra vis. De lagar mat till soldater, skottar sand i säckar till skyttevärn eller bygger upp skadade hus.

”Putin trodde att om han bombade skolor och sjukhus så skulle vi få panik. Men det blev tvärtom.”

– Putin hade fel om oss ukrainare. Han trodde att om han bombade skolor och sjukhus så skulle vi få panik. Vi skulle sitta passiva när han rullade in och tog vårt land. Men det blev tvärtom. Attackerna har fört oss samman och skapat en nationell enighet, säger borgmästaren.

Just när vi frågar borgmästaren om hans kalasjnikov på skrivbordet hörs en kraftig siren. Det är flyglarmet som drar igång. Serhij Suchomlin och vi andra måste gå ner i källaren för att ta skydd. I trapporna, på vägen ner, svarar borgmästaren på frågan. Han hoppas slippa använda automatvapnet på skrivbordet, säger han.

– Men om ryssarna verkligen kommer hit, då plockar jag upp det. Då blir mitt tjänsterum min försvarspunkt.

Borgmästaren i Zjytomyr, Serhij Suchomlin, har just tagit emot en lastbil med förnödenheter till sin stad, som plågas svårt av ryska luftangrepp. Foto: Paul Hansen

När flyglarmet är över springer borgmästaren ut på gatan, omgiven av ett gäng beväpnade soldater. En lastbil med förnödenheter har just anlänt till staden.

När Serhij Suchomlin går förbi sandsäckarna och stridsvagnshindren påminner han mer om en general i krig än om en lokalpolitiker. Och precis som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som förvånat somliga genom att inte fly utomlands utan i stället stanna kvar i landet, gör Zjytomyrs borgmästare klart att han tänker stanna kvar i sin stad.

– Jag stannar, min fru stannar och mina barn stannar här, säger han.

Samtidigt flyr många ukrainare landet. Även från Zjytomyr ser man varje dag tungt lastade bilar som far västerut.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har över 2,5 miljoner ukrainare lämnat landet sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion den 24 februari.

Det innebär att fem procent av Ukrainas invånare har flytt utomlands.

FLYKTEN MOT SVERIGE

Iryna Tjujko har hört att Sverige är ett ”väldigt coolt land”. Hon står på gatan bland de sönderbombade husen, i kvarteren där hon levt i hela sitt liv, och hon tvingar fram ett leende.

– Jag har förstått att Sverige är ett bra land, med kloka och smarta människor…

Iryna Tjujko tar avsked av sitt uppväxtkvarter. Nu sätter hon sig i bilen och börjar flykten mot Sverige. Foto: Anders Hansson

Iryna försöker lite till. Hon står ju ändå här på gatan tillsammans med svenskar, och hon är på väg till deras land. Det är väl ändå lite coolt? Hon har ju verkligen hört bra saker om Sverige, från ukrainska bekanta som flyttat dit.

– Svenskar är hjälpsamma, och…

Så går det inte att hålla masken längre. Luften går liksom ur Iryna där på gatan. Hon snubblar till och börjar snyfta. Hon vill ju inte ge sig av, inte egentligen. Särskilt inte på det här sättet, i hastig flykt medan hennes kära kvarter ligger i ruiner. Hon ser sig omkring, ser förödelsen på de gator där hon levt i hela sitt liv, ser Skodan som ska ta henne och barnen härifrån, och hon gömmer ansiktet i händerna.

Iryna Tjujko är syster till Vita, revisorn som ligger på sjukhus med splitterskador i levern och grönfläckigt ansikte. Vita, bästis med Ljudmyla.

– Ljuda var min vän också. Vi umgicks allihop, jämt.

Iryna har drivit en liten nagel- och frisersalong i kvarteret.

– Ljuda kom alltid till mig, jag gjorde hennes hår och naglar. Och hennes man Oleksander var best man på mitt och Ruslans bröllop.

Ruslan Tjujkos fru Iryna och deras två små söner försöker fly mot Sverige. Ruslan själv tillåts inte lämna landet. Ukraina anser sig behöva alla män under 60 år i försvarsinsatsen. Foto: Anders Hansson

Nu splittras granngänget i kvarteret, det gäng som gjort utflykter till skogen, grillat och spelat volleyboll tillsammans. Ljudmyla är död, grannen och kompisen Kateryna också. Vita är på sjukhus. Änklingen Oleksander är utom sig av sorg.

Och Iryna? Hon torkar sina tårar, hoppar in i bilen, startar motorn och kör västerut.

Först ska hon plocka upp barnen som befinner sig i en by utanför Zjytomyr. Sedan ska hon undersöka vilka vägar som är farbara. Kriget rasar på många håll runt staden, och Irynas mobil brummar ständigt av notiser om dödsoffer och hårda strider.

Att ge sig ut på vägarna är riskfyllt. Den som färdas genom Ukraina måste vara beredd på långa bilköer vid vägspärrar som bemannas av tungt beväpnade soldater på helspänn.

Irynas make Ruslan får inte följa med sin fru och deras två små pojkar, Roman och Nikita, när de flyr till Sverige. Män under 60 år tillåts inte lämna Ukraina under den ryska invasionen. De förväntas vara redo att försvara landet.

Så Ruslan, Irynas man, vet verkligen varken ut eller in, där han står i keps och grön täckjacka i familjens utbombade hus. Ruslan är busschaufför precis som Oleksander, hans gamla best man – men vem vet om det kommer att köras några bussar under kriget?

Ruslan vet i alla fall att han vill att Iryna och barnen ska åka så långt bort som möjligt. Sverige blir säkert bra.

– Först åker de till vänner västerut, nära gränsen till Polen. Sen över gränsen till Polen. Sen till Sverige.

Om Ruslan ska bli kvar måste han nog laga huset, tänker han.

– Men jag vet inte. Var börjar man?

Bild 1 av 3 I sitt sönderbombade hus hittar Ruslan Tjujko ett fotografi av hans fru Iryna, sonen Roman och honom själv. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Hur börjar man bygga upp ett raserat hus? Efter att ha funderat en stund börjar Ruslan Tjujko med att skruva fast elementen. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Maxim Medinskyj (till höger) är en av många volontärer som försöker röja upp efter att den ryska roboten förstört bostadskvarteret. Foto: Anders Hansson Bildspel

Stora hål gapar i väggarna. En stor del av innertaket har störtat in. Ruslan slår ut med armarna. Tårar tränger fram i hans ögon.

I en vrå hittar han ett dammigt foto från när sonen Roman var nyfödd. Ruslan kikar en stund på fotot, där Iryna och han böjer sig fram över bebisen från varsitt håll. På bilden kysser Ruslan sin nyfödda sons dunmjuka hjässa.

– Det var en annan tid.

Till slut bestämmer sig Ruslan för att försöka montera upp de nedrasade elementen. Han drar på sig arbetshandskarna.

ÄNKLINGEN

I sitt huvud spelar Oleksander upp minnen från kvällen då missilen slog ner. Han tänker på sin fru, på Ljudmyla.

– Jag tänker att jag kunde ha gjort något för att rädda henne. Något mer. Men jag gjorde inte det.

Tio minuter före explosionen hade Oleksander gått ner för att öppna ytterdörren och ropa in familjens katt, Asija.

– Jag hörde inget flyglarm då. Undrar varför jag inte hörde nåt?

Oleksander Kruk försöker röja ur sitt utbombade hus. Det har gått tre dagar sedan den ryska kryssningsroboten slog ned och dödade hans hustru Ljudmyla. Till höger Oleksanders pappa, som bodde på nedervåningen i det sönderbombade huset. Foto: Paul Hansen

Han vet inte var katten är. Den har inte synts till sen raketen slog ned.

Oleksander har ena armen i gips. Hans underarm bröts i samband med explosionen, när glas och splitter slungades mot honom med enorm kraft.

– Jag tror att jag trevade i mörkret och försökte flytta väggen från min fru. Men jag märkte att armen inte gick att använda.

I fem år var Oleksander i militären. Han var stationerad i Donbass, ett område i östra Ukraina som plågats av strider sedan 2014, då ryska separatister understödda av den ryska krigsmakten tog makten i en del av området.

I militären föll Oleksander ner från en stridsvagn. Han bröt benet så allvarligt att han inte kunde fortsätta som soldat. Han sadlade om, och utbildade sig till busschaufför.

När Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari ville Oleksander åter försvara sitt land med vapen i hand. Han anmälde sig som frivillig i hemvärnet.

– Men de ville inte ha mig på grund av min gamla skada i benet. Jag står på en väntelista.

Spillror från det liv som en gång var Ljudmylas och Oleksanders ligger kringströdda överallt. Foto: Paul Hansen

Nu tänker Oleksander att hans viktigaste uppgift är att vara en bra pappa till sin nioårige son Denis. Han tror att sonen kan behöva hjälp av en psykolog, säger han, för att hantera traumat och förlusten av sin mamma.

Så tystnar Oleksander. Luften blir liksom tjock. Vi står i spillrorna av hans hus, just där hans fru dog några dagar tidigare under en nedstörtad vägg.

– Vi går ner. Det är svårt för mig att stå här.

Från nedervåningen hörs slamret när hans pappa röjer ut och försöker ställa i ordning. Både hans föräldrar och hans bror bor därnere, på våningen under.

Innan vi klättrar ner i den trasiga trappan pratar Oleksander om hatet han känner för den ryska krigsmakten.

– De mördar unga mödrar, unga kvinnor. Jag har inget gott i mitt hjärta för dem.

Oleksander pekar mot ett skrymsle längre bort på övervåningen.

– Vi höll på att bygga en barnkammare där.

Änklingen ser vad vi tänker. Han nickar.

– Vi ville få ett barn till, Ljuda och jag.

